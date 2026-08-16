River Plate logró su primer triunfo en el Torneo Clausura: le ganó 2-0 a Argentinos

En el Monumental, el elenco de Chacho Coudet se impuso con goles de Montiel y Ángel Correa, de penal. River cortó una racha negativa histórica.

River ganó con los goles de Montiel y de Correa.

River Plate consiguió este domingo su primera victoria en el Torneo Clausura al derrotar 2-0 a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, en un partido que tuvo momentos de dominio local, situaciones claras para ambos equipos y un cierre favorable para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

El Millonario se hizo fuerte ante un Monumental colmado y logró sacar adelante un encuentro que, por momentos, se presentó disputado y con Argentinos dispuesto a lastimar de contragolpe. Gonzalo Montiel abrió el marcador durante la primera mitad, mientras que Ángel Correa, de penal, sentenció el resultado en el tramo final del partido.

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La jornada también estuvo marcada por el esperado debut de Thiago Almada, una de las grandes incorporaciones de River, quien tuvo participación desde el comienzo y generó expectativa entre los hinchas millonarios.

Desde el pitazo inicial, River intentó hacerse dueño de la pelota y adelantó sus líneas para jugar cerca del área de Argentinos. Ángel Correa apareció como uno de los principales protagonistas del ataque local, acompañado por Joaquín Freitas y Thiago Almada.

Apenas transcurrido un minuto, River tuvo la primera oportunidad clara. La acción comenzó con un largo pelotazo de Gonzalo Montiel para Correa. El delantero ganó en velocidad, ingresó al área, enganchó ante su marcador y buscó definir, pero Brayan Cortés respondió con seguridad y se quedó con la pelota.

Argentinos, por su parte, apostó a recuperar y salir rápidamente. El equipo de Nicolás Diez encontró espacios especialmente cuando consiguió superar la primera línea de presión del conjunto local.

Con el correr de los minutos, River mantuvo el control territorial. A los 15 minutos, el conjunto de Coudet manejaba las acciones y buscaba progresar mediante el juego directo, aunque el Bicho continuaba siendo una amenaza cuando encontraba espacios para salir de contra.

El partido ingresó luego en una etapa de mayor fricción e imprecisiones. A los 25 minutos, Tomás Molina protagonizó una de las aproximaciones de Argentinos: peleó una pelota, superó a dos rivales y sacó un remate desde media distancia que terminó muy por encima del travesaño.

River respondió mediante la pelota parada. A los 27 minutos, Lucas Martínez Quarta ganó en las alturas y conectó un cabezazo que pasó apenas desviado.

El encuentro comenzó a calentarse y aparecieron las primeras tarjetas. Kevin Gutiérrez fue amonestado por protestarle al árbitro Facundo Tello, mientras que posteriormente Sebastián Prieto recibió la segunda amarilla del partido tras una infracción desde atrás sobre Joaquín Freitas.

Cuando parecía que el primer tiempo se encaminaba al empate sin goles, River encontró la apertura del marcador.

A los 36 minutos, Gonzalo Montiel aprovechó un rebote dentro del área chica y definió de primera, colocando la pelota contra un palo ante la salida de Brayan Cortés. El defensor apareció en el lugar indicado y puso el 1-0 para el conjunto local.

River se fue al descanso con una ventaja que premiaba su mayor iniciativa durante la primera mitad.

El complemento comenzó con Argentinos buscando una reacción. El equipo visitante salió unos metros más adelante y rápidamente consiguió generar peligro.

A los cinco minutos, Hernán López Muñoz convirtió para el Bicho luego de una buena jugada colectiva, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada. Fue un primer aviso para River.

Poco después, López Muñoz volvió a quedar cerca del empate. A los seis minutos, recibió un excelente pase de Lescano, quedó mano a mano con Beltrán y definió, pero su remate se estrelló contra el travesaño. El conjunto de La Paternal estuvo a centímetros de igualar el marcador.

River respondió con modificaciones. Giovanni González ingresó en lugar de Gonzalo Montiel, quien debió dejar el campo de juego por una lesión.

El equipo de Coudet buscó recuperar el control y encontró espacios con la velocidad de sus delanteros. Sin embargo, Argentinos no renunció a atacar y continuó generando preocupación cada vez que pudo acelerar.

A los 63' , Ángel Correa tuvo una nueva ocasión inmejorable. La jugada nació de una recuperación de Thiago Almada, quien permitió que River saliera rápidamente de contra. Correa tomó la pelota, avanzó hacia el área y buscó definir, pero su remate se abrió demasiado y terminó por encima del travesaño.

Coudet movió nuevamente el banco y mandó a la cancha a Rafael Santos Borré y Fausto Vera en lugar de Lucas Beltrán y Joaquín Freitas.

Argentinos también comenzó a realizar variantes en busca de una reacción. Gabriel Florentín y Facundo Jainikoski ingresaron para darle mayor frescura al ataque visitante.

Con el paso de los minutos, River comenzó a encontrar más espacios. A los 76 minutos, Nicolás Otamendi estuvo muy cerca de ampliar la diferencia. El defensor ganó de cabeza tras una pelota parada y su remate impactó contra el palo izquierdo de Cortés, que nada podía hacer.

El 2-0 parecía estar cada vez más cerca, aunque Argentinos todavía tenía vida.

La definición llegó a los 86 minutos del segundo tiempo. Ángel Correa recibió dentro del área y cayó luego de una infracción abajo de Gabriel Florentín. Facundo Tello recibió el llamado del VAR, revisó la acción y finalmente sancionó penal para River. El propio Correa se hizo cargo de la ejecución.

El delantero tomó carrera y sacó un fuerte remate al centro del arco para vencer a Cortés y establecer el 2-0. El Monumental explotó y River terminó de asegurar una victoria que necesitaba para comenzar a darle forma a su campaña en el Torneo Clausura.

Con el partido prácticamente definido, Coudet realizó dos modificaciones más: Tomás Galván y Lautaro Rivero ingresaron por Thiago Almada y Tobías Andrada.

Argentinos intentó descontar en los últimos minutos. A los 48, Facundo Jainikoski tuvo una ocasión muy clara luego de quedar en posición favorable, pero su remate se fue desviado. El delantero también tenía la posibilidad de asistir hacia la izquierda, pero decidió finalizar la jugada. Fue la última oportunidad importante del Bicho.

El pitazo final confirmó el 2-0 y desató el festejo de los hinchas de River en el Monumental. El equipo consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura, mantuvo su arco en cero y mostró argumentos para ilusionarse con una campaña más sólida.

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO!

48’ST: Argentinos se perdió el descuento

Facundo Jainikoski tuvo el gol en sus pies, pero el remate salió desviado. Por la izquierda tenía una opción de pase muy clara que el delantero ignoró.

43’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Ángel Correa se hizo cargo del penal y convirtió tras un fuerte remate al centro del árco.

41’ST: penal para River Plate

Ángel Correa cayó luego de recibir una falta abajo y Facundo Tello, luego del llamado del VAR, sanciono infracción de Gabriel Florentín.

43’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Ángel Correa se hizo cargo del penal y convirtió tras un fuerte remate al centro del árco.

41’ST: penal para River Plate

Ángel Correa cayó luego de recibir una falta abajo y Facundo Tello, luego del llamado del VAR, sanciono infracción de Gabriel Florentín.

37’ST: últimos dos cambios en Argentinos

Ingresan Matías Giménez y Diego Porcel por Kevin Coronel y Hernán López Muñoz.

37’ST: doble cambio en River Plate

Ingresan por Tomás Galván y Lautaro Rivero por Thiago Almada y Tobías Andrada.

31’ST: el palo le negó el gol a River Plate

Otamendi conectó de cabeza y la pelota pegó en el poste izquierdo de Cortés, que nada podía hacer.

22’ST: cambio en Argentinos Juniors

Ingresa Iván Morales en lugar de Nicolás Oroz.

18’ST: Ángel Correa lo tuvo de contragolpe

El delantero de River Plate sacó provecho de un robo de Thiago Almada pero en la final de la acción, la pelota se le abrió y cuando Correa definió lo hizo por encima del travesaño.

17’ST: doble cambio en River Plate

Ingresan Rafael Santos Borré y Fausto Vera por Lucas Beltrán y Joaquín Freitas.

14’ST: doble cambio en Argentinos

Ingresan Gabriel Florentín y Facundo Jainikoski en lugar de Emiliano Viveros y Kevin Gutiérrez.

6’ST: el travesaño le negó el gol a Argentinos

Otra vez, Hernán López Muñoz fue el protagonista de la acción y tras quedar mano a mano con Beltrán luego de un excelente pase de Lescano, su remate pegó en el horizontal.

5’ST: cambio en River Plate

Giovanni González ingresa en lugar de Gonzalo Montiel, lesionado

5’ST: Gol de Argentinos anulado por offside

Tras una excelente jugada del Bicho, López Muñoz partió en posición adelantada y su tanto fue invalidado.

¡Comenzó el segundo tiempo!

¡Final del primer tiempo!

36 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Gonzalo Montiel capturó un rebote en el área chica y definió de primera a un costado de Cortés.

33 minutos: segunda amarilla para Argentinos Juniors

Sebastián Prieto le fue desde atrás a Freitas y fue amonestado por el árbitro Facundo Tello.

30 minutos: Kevin Gutiérrez, el primer amonestado del partido

El futbolista de Argentinos Juniors se ganó la cartulina amarilla luego de protestarle al juez.

27 minutos: Martínez Quarta tuvo el gol de River

Mediante una acción de pelota parada, el marcador central saltó más alto que todos y conectó de cabeza, apenas desviado.

25 minutos: Tomás Molina probó de media distancia

El delantero de Argentinos peleó una pelota, superó a dos rivales y le pegó desde lejos; la pelota se fue muy alta. El partido entró en una etapa de lucha e imprecisiones.

10 minutos: River Plate lleva el control y Argentinos juega a la contra

El conjunto local impone su juego directo desde los pies de Ángel Correa y Joaquín Freitas, pero el Bicho lleva peligro con transiciones rápidas.

1 minuto: Ángel Correa tuvo la primera chance de River

La jugada nació con un pelotazo largo de Montiel para el delantero, quien corrió a toda velocidad, entró al área y tras enganchar a su rival, intentó definir. Atento estuvo el arquero Brayan Cortés para quedarse con la pelota.

18:07 hsHoy

¡Comenzó el partido!

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(41) Santiago Beltrán

(29) Gonzalo Montiel

(28) Lucas Martínez Quarta

(30) Nicolás Otamendi

(3) Francisco Ortega

(6) Aníbal Moreno

(50) Tobías Andrada

(35) Joaquín Freitas

(10) Ángel Correa

(23) Thiago Almada

(18) Lucas Beltrán

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(13) Lautaro Rivero

(20) Giovanni González

(31) Facundo González

(43) Valentín Lucero

(8) Mauro Arambarri

(15) Fausto Vera

(24) Juan Cruz Meza

(25) Lautaro Pereyra

(26) Tomás Galván

(44) Lucas Silva

(19) Rafael Santos Borré

Entrenador: Eduardo Coudet

17:45

Formación de Argentinos Juniors confirmada

Titulares

(25) Brayan Cortés

(22) Kevin Coronel

(16) Francisco Álvarez

(6) Franco Vázquez

(20) Sebastián Prieto

(10) Alan Lescano

(15) Kevin Gutiérrez

(11) Nicolás Oroz

(29) Emiliano Viveros

(27) Tomás Molina

(8) Hernán López Muñoz

Suplentes

(50) Diego Rodríguez

(13) Santino Gianini

(26) Claudio Bravo

(5) Facundo Carrizo

(37) Thiago Gómez

(21) Gabriel Florentín

(7) Iván Morales

(9) Gastón Verón

(19) Matías Giménez

(47) Diego Porcel

(48) Facundo Jainikoski

Entrenador: Nicolás Diez