Islas del Ibicuy: desbarataron una red de caza furtiva.

Importante procedimiento en el departamento Islas del Ibicuy. Se secuestraron 11 armas de fuego y más de 300 kilos de carne de ciervo axis.

En el marco de las acciones permanentes orientadas a la preservación de la fauna silvestre y el combate contra los delitos rurales, personal de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo un importante procedimiento en el departamento Islas del Ibicuy. Se secuestraron 11 armas de fuego y más de 300 kilos de carne de ciervo axis.

El procedimiento se desencadenó a partir de un operativo cerrojo desplegado de manera estratégica por efectivos de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, en articulación con especialistas de la Dirección General de Delitos Rurales. Durante el despliegue, los agentes lograron interceptar un convoy integrado por cuatro camionetas en las que se desplazaban los sospechosos.

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Como resultado de las requisas efectuadas sobre los vehículos, el personal policial procedió al secuestro de 11 armas de fuego, 204 cartuchos de diversos calibres, equipos de comunicación e insumos logísticos utilizados para la actividad no autorizada.

Decomisaron más de 300 kilogramos de cortes cárnicos

Asimismo, los efectivos decomisaron más de 300 kilogramos de cortes cárnicos pertenecientes a cinco ejemplares de ciervo axis, cuya caza es ilegal, además de una cabeza de la misma especie con sus correspondientes astas.

Además se dieron inicio a las actuaciones correspondientes por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, por portación e intromisión ilegítima de armas de fuego, tras detectarse que uno de los armamentos incautados carecía de la documentación legal exigida.

Desde la fuerza de seguridad destacaron la efectividad del operativo conjunto para garantizar la protección de la fauna y reforzar el control en los caminos rurales de la provincia.