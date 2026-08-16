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Rosario Central le ganó de visitante a Barracas

El Canalla, con suplentes, le ganó 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha cinco del Torneo Clausura.

16 de agosto 2026 · 22:54hs
Rosario Central ganó de visitante.

Prensa Rosario Central.

Rosario Central ganó de visitante.

Rosario Central le ganó 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha cinco del Torneo Clausura. El encuentro estuvo más de media hora demorado antes del inicio por falta de iluminación en el recinto.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos y fue favorable para el Canallla. Alan Rodríguez recibió el balón en la puerta del área, le hizo un sombrero a uno de los defensores y quedó de cara al gol. El delantero uruguayo no dudó y definió con calidad para poner el 1-0.

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Lo que viene para Central y Barracas

En la próxima fecha, Rosario Central jugará en condición de visitante frente a Talleres de Córdoba, mientras que Barracas recibirá a Platense.

Central Barracas Central Torneo Clausura
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