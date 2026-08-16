Rosario Central le ganó de visitante a Barracas

El Canalla, con suplentes, le ganó 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha cinco del Torneo Clausura.

Rosario Central le ganó 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha cinco del Torneo Clausura . El encuentro estuvo más de media hora demorado antes del inicio por falta de iluminación en el recinto.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos y fue favorable para el Canallla. Alan Rodríguez recibió el balón en la puerta del área, le hizo un sombrero a uno de los defensores y quedó de cara al gol. El delantero uruguayo no dudó y definió con calidad para poner el 1-0.