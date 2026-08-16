Vecinos preocupados por una torre de alta tensión a metros del Río Gualeguay

Preocupación en Rosario del Tala por una torre de alta tensión ubicada a metros del río Gualeguay: "se mueve con el viento".

Darío Pruzzo, es un vecino changarin de Rosario del Tala, advirtió sobre el estado de una torre de alta tensión ubicada en su propiedad, a unos 10 metros de la costa del río Gualeguay . Según relató, la estructura se mueve cuando hay viento y teme que pueda caer sobre su vivienda o afectar a quienes concurren a la zona durante el verano.

Una situación que genera preocupación en una zona cercana al río Gualeguay fue planteada por Darío Pruzzo, vecino de Rosario del Tala, quien advirtió sobre el estado de una torre de alta tensión emplazada dentro de su propiedad, a pocos metros de la costa.

Según explicó, la estructura se encuentra a unos 10 metros de la orilla del río Gualeguay y aproximadamente a seis kilómetros del puente que conecta la zona con Basavilbaso. La torre tiene alrededor de 30 metros de altura y, de acuerdo con Pruzzo, se trata de una de las estructuras de mayor tamaño de este tipo que pueden encontrarse en el país.

El vecino señaló que tiempo atrás el municipio realizó tareas de limpieza en el sector, aunque aseguró que no se intervino específicamente sobre la torre que, según su relato, presenta movimientos cuando hay viento.

“Cuando hay viento, el poste se mueve”, explicó Pruzzo, quien manifestó su preocupación por el riesgo que representa la estructura tanto para su vivienda como para quienes circulan por el lugar. “Corre peligro mi integridad física en mi domicilio”, sostuvo el vecino, al describir la situación que atraviesa en su propiedad.

La preocupación también está vinculada con el movimiento turístico que registra la zona durante los meses de verano. “Anda mucha gente en verano con el turismo y es un peligro para ellos también”, señaló Pruzzo en diálogo con UNO.

El entorno del río Gualeguay constituye uno de los espacios recreativos de Rosario del Tala. El municipio identifica al sector del balneario sobre el río como un punto de atracción para pobladores y turistas durante el verano.

El pedido de una solución

Pruzzo manifestó que teme que, ante una eventual caída de la estructura, pueda producirse un accidente de gravedad. “Tengo miedo que cuando se caigan maten a alguien”, expresó.

El vecino aseguró además que no tiene claro a qué organismo o autoridad debe recurrir para que se evalúe el estado de la torre y se adopten las medidas necesarias.

“Uno está en el campo y no sabe qué hacer”, resumió, al plantear la necesidad de que el caso sea atendido y se determine quién debe intervenir.

La situación se suma a otras problemáticas que históricamente han requerido intervenciones en el entorno del río Gualeguay a la altura de Rosario del Tala. En esa zona se realizaron obras de defensa de las cabeceras de los puentes carretero y ferroviario y del balneario municipal, debido a los riesgos asociados a la erosión y al crecimiento del río.

Ahora, el reclamo de Pruzzo apunta a que se revise el estado de la torre de alta tensión y se determine si existe riesgo para la vivienda y para las personas que frecuentan el lugar, especialmente los niños que juegan en la zona. El vecino sostiene que está mal ubicada la torre y pide una reubicación.