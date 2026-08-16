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Quini 6: un apostador se hizo millonario en el sorteo Tradicional

En el sorteo del Quini 6 de este domingo, una apostador acertó los seis números del Tradicional y ganó $7.651.790.722,80. En el Siempre Sale hubo 55 ganadores.

16 de agosto 2026 · 22:16hs
Quini 6: el pozo estimado llega a 13.650 millones de pesos en el sorteo de este domingo.El Quini 6 realizó este domingo un nuevo sorteo.

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El Quini 6 volvió a tener un ganador que se llevó un premio multimillonario. En el Tradicional, un jugador de Buenos Aires se llevó $7.651.790.722,80. En el Siempre Sale, en tanto hubo 55 ganadores con cinco aciertos y cada uno se adjudicó $9.288.885,60. Ocho de ellos son de Entre Ríos.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.350 millones de pesos.

Quini 6: el pozo estimado llega a 13.650 millones de pesos en el sorteo de este domingo.

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El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo con pozos millonarios.

Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda

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Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional vieron la luz los siguientes números: 18-09-15-28-31-02. En esta modalidad hubo un ganador de la localidad de Sarandí, Buenos Aires, que se llevó un total de 7.651.790.722,80.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 43-28-34-44-02-18. No hubo ganadores en esta especialidad y en el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron estos números: 37-16-12-30-43-29. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el próximo sorteo a realizarse el miércoles se sortearán $3.924.239.184.

Por último, en el Siempre Sale, aparecieron 32-09-10-06-35-02. Aquí hubo 55 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.288.885,60. Ocho son de Entre Ríos.

Quini 6 apostador Millonario Tradicional
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