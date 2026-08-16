El intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, cuestionó las declaraciones del empresario y dijo que podría sumarse a su espacio político de cara a 2027.

Daniel Rossi respaldó a Walser y aclaró que no avala las críticas de Miranda Peet.

El intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, se refirió a las declaraciones del empresario Jorge Miranda Peet, quien había mencionado una supuesta alianza electoral con su espacio y anticipado su intención de impulsar un juicio político contra el intendente de Colón, José Luis Walser.

Rossi marcó distancia de los dichos del empresario y expresó su respaldo a su par de Colón. “Tengo un gran respeto por el intendente José Luis Walser, a quien conozco hace mucho. El lunes hemos firmado un convenio de cooperación y de ninguna manera puedo avalar algunas declaraciones que puedan molestar o perjudicarlo”, sostuvo.

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En ese sentido, explicó el vínculo político con Miranda Peet, quien perteneció al Partido SER. “El que quiera sumarse, bienvenido sea, pero no de esta manera. Yo hice alianza con el Partido SER y este compañero pertenecía a esa agrupación”, señaló.

Durante la noche del viernes, Rossi mantuvo una comunicación vía Zoom con Miranda Peet para abordar la situación. “Claramente le expliqué que acá tenemos que estar todos y que no avalaba esas declaraciones, y él estuvo de acuerdo”, relató.

Consultado sobre la posibilidad de que el empresario avance con acciones contra Walser, Rossi consideró que probablemente no suceda. “Creo que no va a haber acciones legales. Me parece que es más un discurso político”, afirmó.

La invitación a Walser

Con la mirada puesta en la construcción política de cara a 2027, Rossi confirmó que busca ampliar su espacio y sumar dirigentes de distintos sectores.

“Invité a José Luis (Walser) a que se sume a nuestro proyecto. A él y a todos los vecinalistas”, manifestó.

Según contó, el intendente de Colón respondió que “lo va a estudiar”.

Rossi explicó que su propuesta contempla distintas alternativas para quienes quieran incorporarse a su espacio. “Como ellos no tienen partido provincial y Walser no tiene reelección, con nosotros puede ser legislador u ocupar distintas alternativas”, indicó.

Tres espacios para 2027

El dirigente de Hacer Futuro también planteó su lectura del escenario electoral entrerriano. A su entender, existen tres espacios con posibilidades de disputar la Gobernación en 2027.

“Hoy en Entre Ríos hay tres alternativas: la del gobernador de la provincia, que seguramente va por la reelección; el sello PJ, que va a presentar candidato; y nosotros. Después quedará la izquierda”, sostuvo.

Rossi mantiene su intención de competir por la Gobernación luego de su expulsión del Partido Justicialista, fuerza en la que tenía previsto participar de una interna.

“Yo nunca fui candidato de otro partido. Santa Elena fue uno de los pocos lugares donde en 2025 ganó el Justicialismo”, recordó.

Finalmente, destacó el crecimiento que, según afirmó, viene registrando su espacio. “Me sorprende la cantidad de gente que está viniendo a nuestro espacio político, siendo que todavía no comenzó. Hace un par de meses estuve en Colón y este martes estuve en Concordia; vamos a ir visitando todas las ciudades”, concluyó.