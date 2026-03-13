Los semifinalistas de MasterChef Celebrity

El fenómeno de MasterChef Celebrity atraviesa su etapa más caliente y, como suele pasar el programa entra en zona de definiciones, comenzó a circular filtraciones que sacudieron al mundo del espectáculo. Con los seis finalistas ya confirmados, una revelación inesperada subió las redes y dejó a todos preguntándose si el ganador ya está cantado… incluso antes de la gran final.

Después de meses de desafíos, platos fallidos, devoluciones filosas y momentos emotivos los famosos que siguen en carrera por el trofeo. Los que lograron llegar a la instancia decisiva son Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas, Maxi López, Claudio Husaín y Sofi Gonet .

Finalistas Master Cheff celebrity 1

El camino hasta esta instancia no fue sencillo. En las últimas galas, el jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular tuvo que tomar decisiones difíciles que dejaron afuera a figuras muy queridas del programa. Entre los últimos eliminados estuvieron Evangelina Anderson y Agustín Cachete Sierra.

Pero mientras MasterChef Celebrity se encamina hacia su definición, en el mundo de los programas de espectáculos ya comenzaron las filtraciones. Fue Rodrigo Lussich quien deslizó en televisión que los dos participantes que llegarían al duelo final serían La Reini y el cantante Ian Lucas. Esta información ya encendió las especulaciones entre los fanáticos del ciclo.