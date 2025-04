Pedro Almodóvar calificó de lunático a Donald Trump durante una premiación

Pedro Almodóvar recibió el prestigioso premio Charles Chaplin en Nueva York y sorprendió a la prensa al confesar que dudó en asistir a la premiación en el país que gobierna Donald Trump, a quien calificó de “lunático autoritario y narcisista que no respeta los derechos humanos”.

Pedro Almodovar premios Chaplin.mp4

La gala se celebró el lunes en el Lincoln Center, uno de los centros culturales más importantes de Estados Unidos, que tiene al director español entre sus protegidos desde que proyectó allí Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988. Pero el director no se limitó a hablar de cine en su discurso, que tampoco dirigió a ninguno de los grandes nombres que se reunieron para celebrarlo con devoción —el director John Waters y la cantante Dua Lipa entre otros—, sino al presidente de Estados Unidos: “Mister Trump: te estoy hablando a ti”, dijo en una intervención en inglés de alto voltaje político: “Admito que ha habido momento en los que he dudado sobre si venir [a Estados Unidos] a aceptarlo, como si fuera Rusia, China o Corea del Norte. Dudé si era apropiado venir a un país gobernado por un lunático autoritario y narcisista que no respeta los derechos humanos y a quien parece que nadie puede parar”, añadió, según consignó El País de España.