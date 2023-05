Pampita homenajeó a su hija Blanca con una obra solidaria

Por la tarde, la empresaria soltó globos junto a los niños presentes, donde también se encontraban sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán (producto de su relación con Benjamín Vicuña) y Ana, fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán. "Siempre hay una suelta de globos porque a los chicos les encanta escribir algo significativo", explicó Ardohain.

En uno de los juegos se lee una frase elegida por Carolina: "Blanca con tu luz aquí jugamos". "Hace muchos años hicimos la primera plaza en La Pampa y cuando llegué tenía esa frase, no sé a quién se le había ocurrido y me pareció perfecta, porque esa es la idea: que un montón de chicos estén jugando en ese parque, de que quieres o no haya sido ella la que loró eso, así que la usamos para todas las restantes plazas. Las primeras las hicimos con donaciones de amigos y familiares, eran plazas más sencillas en lugares más pequeños, hasta que se cruzó en nuestras vidas una empresa que nos permiten con su generosidad hacer cosas más grandes", detalló.

"Había mucha gente que estaba necesitando ese tipo de libro"

Los medios de comunicación consultaron a la modelo por el libro que lanzó Benjamín Vicuña recientemente, "Blanca, la niña que quería volar" y Carolina respondió: "El libro está agotado, es el segundo más vendido en todo el país. Supongo que había mucha gente que estaba necesitando ese tipo de libro, de palabras. Así que me alegro que ayude a las persona, porque es su único fin: ayudar".

La jurado del Bailando destacó que el proceso de duelo que vivió junto a su ex pareja fue "de mucho respeto y con mucha libertad": "Cada uno vive las cosas como siente, hace sus procesos personales que son independientes, distintos, como cada uno quiera atravesar las cosas. Ustedes saben que soy bastante reservada. Cada uno tiene su estilo y nos respetamos mucho con eso también".

En su momento, el actor chileno explicó que el proyecto nació con el objetivo de materializar las emociones que lo atravesaron en los últimos diez años, tras la pérdida de su hija. "Es un tributo y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo", manifestó.