Pablo Alborán: "Estoy aquí para contaros que soy homosexual"

El músico malagueño Pablo Alborán contó, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram donde tiene más de 5 millones de seguidores, que es homosexual, "Que no pasa nada, que la vida sigue igual", y que desea sentirse "igual de libre" que sus canciones.

Embed

"Hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era", contó el músico a través del video publicado con el título "Tengo algo que deciros".

Allí, el músico de 31 años -que ya editó cinco álbumes de estudio y dos en vivo- advirtió que "mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", y subrayó que en su casa y en su familia sintió siempre "la libertad de poder amar" a quien quiso y dedicarse a lo que quiso.

"Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo", agregó, aunque resaltó que "desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así" y que, por eso, también espera "que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".