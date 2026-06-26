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El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos, a través de Vialidad provincial, continúa con el desarrollo del programa de mejora de caminos rurales .

26 de junio 2026 · 20:23hs
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial.

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial.

Con una inversión superior a los 12.000 millones de pesos, financiada con recursos provenientes del impuesto Inmobiliario Rural, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecuta obras de recuperación y mejorado de caminos productivos y de uso social, además de la construcción de obras de arte y la provisión y transporte de material.

LEER MÁS: Mejoran el camino desde Viale hasta arroyo Durazno

La inversión del Gobierno de Entre Ríos

Las tareas se desarrollan a través de las 20 zonales distribuidas en la provincia, con el apoyo de dos canteras propias. Asimismo, se ejecutan trabajos mediante consorcios camineros y convenios con municipios y comunas, alcanzando la atención de más de 3.500 kilómetros de caminos secundarios y terciarios.

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Asimismo, por decisión del gobernador Rogelio Frigerio, se impulsa una inversión histórica en equipamiento vial que supera los 12.000 millones de pesos, y en la que se adquirirán:

* 20 acoplados tanque para combustible.

* 18 motoniveladoras.

* 5 acoplados carretones de tres ejes.

* 4 camiones con caja volcadora tri-vuelco.

* 4 acoplados volcadores de tres ejes.

* 2 camiones regadores.

* 1 pala cargadora.

* 1 tractor retroexcavador.

* 1 semirremolque.

Cabe señalar que, a principio de mayo, se presentaron 14 propuestas por un monto superior a los 3.000 millones de pesos, para la compra de: tres motoniveladoras, tres rodillos, tres camiones (con tanque regador), dos excavadoras y seis estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible.

Otros detalles para tener en cuenta

Entre Ríos posee más de 7.000 cursos de agua distribuidos en su territorio. Por eso, la construcción de puentes, alcantarillas y calzadas sumergibles resulta fundamental para garantizar la transitabilidad permanente y sostener la producción, la educación, la salud y la seguridad en las zonas rurales.

Actualmente se ejecutan cuatro alcantarillas en Crucesita Séptima, departamento Nogoyá, sobre los arroyos Las Piedras, Taperas y De la Aguada; además de otra intervención en el tramo ruta provincial 33 - Comisaría Urquiza. Paralelamente, otras 40 obras de arte se encuentran en distintas instancias administrativas para su ejecución.

Por otra parte, se prevé continuar con la segunda etapa del programa de provisión y transporte, dividido en seis regiones. De ellas, las regiones 1, 2, 4 y 6 se encuentran en proceso de adjudicación, mientras que las regiones 3 y 5 transitan la etapa licitatoria.

En total, se prevé utilizar más de 55.535 m³ de brosa y 59.561 m³ de ripio para mejorar caminos productivos y accesos a establecimientos educativos, centros de salud, comisarías y otros servicios esenciales.

Gobierno de Entre Ríos Caminos rurales Vial
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