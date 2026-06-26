La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. La mujer conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.
Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro
La conductora tenía 54 años, Ernestina Pais fue embestida por una formación del Tren de la Costa este viernes.
26 de junio 2026 · 20:56hs
El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.