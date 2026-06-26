Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

La conductora tenía 54 años, Ernestina Pais fue embestida por una formación del Tren de la Costa este viernes.

La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. La mujer conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.