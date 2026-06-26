Uruguay perdió con España y Cabo Verde será el rival de Argentina en 16avos de final

Uruguay perdió por un blooper de su arquero que terminó en gol de Álex Baena a los 41 minutos. El empate de Cabo Verde lo clasificó y jugará con la Scaloneta.

Uruguay se despidió de la Copa del Mundo 2026 con una dolorosa derrota por 1-0 ante España en Guadalajara. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa necesitaba sumar para mantener vivas sus chances de clasificación, pero volvió a mostrar falencias en momentos clave y terminó quedando eliminado en la fase de grupos.

La Celeste cerró así una participación muy por debajo de las expectativas, marcada por irregularidades futbolísticas, lesiones sensibles y errores individuales que terminaron siendo determinantes.

Desde el inicio del encuentro, España impuso condiciones con su habitual dominio de balón. El equipo español controló la posesión, presionó alto y logró cortar los circuitos de juego de Uruguay, que nunca consiguió sentirse cómodo en el partido.

En los primeros minutos, España avisó tras un error de Rodrigo Bentancur en salida, mientras que Uruguay respondió con algunas aproximaciones aisladas, sin demasiada claridad en ofensiva.

La ocasión más clara para el conjunto sudamericano llegó a los 26 minutos. Tras una recuperación de Federico Valverde, el mediocampista lanzó un centro rasante al área y Darwin Núñez quedó de frente al arco. Sin embargo, el delantero falló de manera increíble al intentar definir de taco y desperdició una oportunidad inmejorable.

Con el correr de los minutos, España mantuvo el control del partido y encontró el golpe justo antes del descanso. A los 41 minutos apareció Álex Baena con un remate sin demasiada potencia desde el área. La jugada parecía controlable, pero el arquero Fernando Muslera cometió un error inesperado: la pelota se le escapó de las manos y terminó dentro del arco.

El blooper del experimentado guardameta cambió por completo el panorama y dejó a Uruguay contra las cuerdas.

Como si fuera poco, antes del cierre del primer tiempo llegó otra mala noticia para el equipo celeste: Manuel Ugarte sufrió una lesión en su rodilla y debió abandonar el campo en camilla. Su salida obligó a Bielsa a reorganizar el mediocampo con el ingreso de Nicolás De la Cruz.

Para el complemento, Bielsa movió el banco buscando una reacción inmediata. Muslera dejó su lugar para el ingreso de Sergio Rochet, en una decisión fuerte que reflejó el impacto del error del primer tiempo.

Sin embargo, Uruguay nunca logró generar el volumen de juego necesario para poner en aprietos a España. Más allá del empuje y la entrega, el equipo careció de ideas y profundidad en los metros finales.

De la Cruz probó con un remate desde afuera del área, mientras que algunos intentos aislados por las bandas apenas inquietaron a Unai Simón.

España, por su parte, manejó mejor los tiempos y hasta tuvo oportunidades para liquidar el encuentro. La más clara llegó a los 85 minutos, cuando Ferrán Torres quedó mano a mano con Rochet, pero su remate se estrelló en el travesaño.

En los minutos finales, Uruguay empujó con más corazón que fútbol, pero no encontró caminos para alcanzar la igualdad. Para colmo, en tiempo de descuento, Agustín Canobbio vio la tarjeta roja tras una dura infracción sobre Pau Cubarsí.

El pitazo final confirmó la eliminación uruguaya y selló una de las mayores decepciones del certamen para Sudamérica.

El ciclo de Bielsa en Uruguay

El ciclo de Bielsa queda ahora bajo análisis tras una Copa del Mundo en la que Uruguay nunca logró consolidar una identidad de juego ni sostener regularidad. Con un plantel de jerarquía y nombres importantes en todas sus líneas, la Celeste llegó al torneo con expectativas altas, pero terminó despidiéndose antes de lo esperado.

España, en cambio, avanzó a los octavos de final como líder del Grupo H, ratificando su condición de candidato, mientras que Uruguay deberá digerir rápidamente un golpe duro que abre interrogantes sobre el futuro inmediato del seleccionado.

Clasificación de Cabo Verde con tres puntos

Empate sin goles en un partido donde Cabo Verde fue el equipo con mayor iniciativa, con más presencia en campo rival y mayor volumen de aproximaciones al área, aunque sin la precisión necesaria para concretar las opciones generadas. Arabia Saudita, por su parte, tuvo un rendimiento ofensivo muy limitado, con pocas llegadas y sin ocasiones claras que exigieran al portero rival.

Con este resultado y la victoria de España sobre Uruguay, la clasificación del Grupo H queda definida: España termina como líder con 7 puntos, asegurando el primer lugar del sector. Cabo Verde avanza a la siguiente ronda con 3 puntos, logrando el pase como segundo lugar del grupo. Uruguay y Arabia Saudita finalizan con 2 puntos, quedando ambos eliminados, con Arabia Saudita cerrando en la última posición del grupo.