El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana en la que continuarán las bajas temperaturas con promedios de 7 grados de minima y 14 de maxima.
SMN: inicia otra semana de bajas temperaturas
Inicia otra semana de bajas temperaturas, con promedios de 7 grados de minima y 14 de maxima, según el pronóstico extendido del SMN
Para este sábado cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y por la noche, con temperaturas promedio de entre 6 grados de mínima y 17 grados de máxima. El viento será del sector norte rotando al noreste.
El domingo se prevén chaparrones por la mañana, cielo algo nublado por la tarde y cielo despejado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 15 grados y los vientos soplarán desde el sector sur, en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.
Para el lunes, el cielo se presentará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde. Las temperaturas experimentarán un leve descenso marcando 7 grados de mínima y 13 grados de máxima. Los vientos predominarán del sector este rotando al oeste.
El martes habrá temperaturas en descenso, con mínima de 5 grados y máxima de 13. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada con vientos soplando del sector norte.
El miércoles se esperan temperaturas de entre 6 y 15 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del sudeste.
Para el jueves el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, con mínima de 10 y máxima de 12. Los vientos soplarán del sudeste rotando al este.