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Bomberos Voluntarios de Gualeguay viajan con dos perros adiestrados a Venezuela

Dos integrantes de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay, pertenecientes a la brigada K9, viajaron a Buenos Aires, para luego embarcar hacia Venezuela.

26 de junio 2026 · 20:44hs
Gastón Velázquez y Osiris López

Gastón Velázquez y Osiris López, los bomberos de Gualeguay que viajarán a Venezuela.

Dos integrantes de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay, pertenecientes a la brigada K9, viajaron este viernes a Buenos Aires, desde donde tomarán un vuelo hacia Venezuela para colaborar con la búsqueda de personas luego de los fuertes terremotos que afectaron a ese país.

Bomberos de Gualeguay, rumbo a Venezuela

Se trata de Gastón Velázquez y Osiris López, integrantes también de la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (Acecc), quien brindaron sus sensaciones por esta experiencia.

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“Fuimos alertados de la catástrofe y nos pusieron en alerta, así que hoy por la tarde (por ayer) nos confirmaron que debemos viajar a Buenos Aires y de ahí tomar un vuelo hacia Venezuela. Ya está definido todo el tema logístico y los lugares donde vamos a trabajar. Es el primer viaje en avión para estos perros”, manifestó Velázquez.

Sobre el tiempo que deberán permanecer en suelo venezolano, el bombero indicó: “Por normativa internacional no pueden superar los siete u ocho días los que podemos estar en Venezuela”.

Además, agradeció a todos los que colaboraron para que puedan viajar hacia Venezuela: “A nuestros empleadores, los dos trabajamos en el mismo lugar y nos permitieron ir sin ningún problema. También a nuestras familias que nos apoyaron de manera incondicional”.

Por su parte, Osiris López comentó que están con mucha adrenalina, aunque saben que la situación en Venezuela es dramática.

“Es para lo que nos preparamos todo este tiempo y lamentablemente son en estas ocasión donde nos tenemos que probar. Estamos listos para esto”, agregó.

También comentó que desde Acecc viajan 14 personas con ocho perros adiestrados.

En cuanto a la experiencia, López agregó: “Será algo totalmente nuevo para nosotros, hemos participado en búsqueda de personas, pero no en este tipo de tragedias. La familia nuestra tiene un poco de miedo, pero nosotros estamos preparados para esto”.

Hasta el momento, al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira, de acuerdo con un balance oficial dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Gualeguay Bomberos Voluntarios Venezuela
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