Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los principales pozos millonarios quedaron vacantes este miércoles, en un nuevo sorteo del Quini 6. En el Siempre Sale, hubo 42 ganadores con cinco aciertos.

Este miércoles se llevó a cabo un nuevo sorteo del Quini 6 y los principales pozos millonarios quedaron vacantes. En tanto que en el Siempre Sale, hubo 42 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $6.906.164,14.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 10-12-30-20-00-37. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $780.000.000.

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Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-26-11-39-21-04. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 12-10-44-17-27-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.745.493.769.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 23-35-20-07-41-13. Hubo 42 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $6.906.164,14.