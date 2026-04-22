Este miércoles se llevó a cabo un nuevo sorteo del Quini 6 y los principales pozos millonarios quedaron vacantes. En tanto que en el Siempre Sale, hubo 42 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $6.906.164,14.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Los principales pozos millonarios quedaron vacantes este miércoles, en un nuevo sorteo del Quini 6. En el Siempre Sale, hubo 42 ganadores con cinco aciertos.
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Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 10-12-30-20-00-37. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $780.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-26-11-39-21-04. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 12-10-44-17-27-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.745.493.769.
En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 23-35-20-07-41-13. Hubo 42 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $6.906.164,14.