Nonpalidece celebra 30 años de historia y regresa a Tribus Club de Arte

La banda se presentará el viernes 27 de noviembre a las 21 en Tribus Club de Arte, en el marco de una gira que celebra tres décadas de trayectoria

Tres décadas de canciones, encuentros y un mensaje que atravesó generaciones serán motivo de celebración para Nonpalidece , una de las bandas más importantes del reggae latinoamericano. El grupo regresará a Tribus Club de Arte para compartir una noche especial en el marco de su gira aniversario por la región.

La presentación será el viernes 27 de noviembre a las 21 horas . Las entradas ya están disponibles a través de Ticketway y en la boletería de Tribus.

A lo largo de sus 30 años de trayectoria, Nonpalidece construyó un camino basado en la música, la identidad y la conexión con su público. Para festejar este aniversario, la banda emprenderá una gran gira por Latinoamérica que recorrerá distintos escenarios para reencontrarse con quienes acompañaron su historia.

El tour aniversario será una oportunidad para repasar canciones que se transformaron en parte de la vida de varias generaciones y celebrar el vínculo construido entre la banda y sus seguidores. Con un sonido que combina reggae, influencias latinoamericanas y un mensaje cargado de conciencia, Nonpalidece continúa renovando su propuesta sin perder la esencia que la acompañó desde sus comienzos.

Treinta años después de su formación, el grupo sigue llevando el reggae argentino a nuevos públicos y escenarios, manteniendo la misma convicción con la que inició su recorrido y mirando hacia el futuro.