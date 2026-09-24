Nuevo homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado tras una pelea El homicidio ocurrió la mañana de este jueves en barrio El Perejil, en la zona de calles Juan Báez y Cortada 211. Buscan al agresor, quien fue identificado. 24 de septiembre 2026 · 10:18hs

ElOnce

La ciudad de Paraná amaneció con un nuevo homicidio que tuvo como víctima a un hombre. El violento episodio ocurrió la mañana de este jueves en barrio El Perejil, en la zona de calles Juan Báez y Cortada 211. Buscan al agresor, quien fue identificado.

Los primos datos indican que el crimen ocurrió durante una pelea entre dos hombres. Según se informó, una discusión derivó en pelea física. En determinado momento, uno de los involucrados asestó una puñalada mortal a la víctima.

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