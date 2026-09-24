Escándalo por comentarios antisemitas de una jugadora de pádel

Se trata de Florencia Guerra Sodero, quien terminó apartada de la delegación nacional por la Asociación de Pádel Argentino.

Florencia Guerra Sodero, la jugadora de pádel que quedó en el medio de la polémica.

Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel , posteó un comentario antisemita en sus redes sociales tras anunciar que iba a representar a la Argentina en un torneo Panamericano de clubes, categoría “libres amateur”, en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre el 21 y el 24 de octubre.

En el posteo, la jugadora escribió: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta “SI o SI” y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

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El mensaje terminó con una exclusión explícita: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó después el mensaje y sus cuentas en redes sociales ante la repercusión de sus palabras.

Florencia Guerra Sodero fue exluída del Panamericano

Luego de hacerse público los repudiables comentarios de la jugadora, la Asociación de Pádel Argentino decidió excluir a la deportista de la competencia. Y emitió un comunicado al respecto. “La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, posteó en el comienzo del comunicado.

“La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, dice parte del contundente comunicado oficial.

Y la entidad llegó a una decisión: “En consecuencia la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”.

Para cerrar, la Asociación además reafirmó “su compromiso con el deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía y quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos con lo sucedido”.