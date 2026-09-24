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San José: en allanamiento por amenazas secuestran drogas y armas

Tras un allanamiento por amenazas secuestraron drogas y armas y detuvieron a una mujer por resistencia a la autoridad. Ocurrió en San José

24 de septiembre 2026 · 10:02hs
Tras un allanamiento por amenazas secuestraron drogas y armas y detuvieron a una mujer por resistencia a la autoridad. Ocurrió en San José 

Tras un allanamiento por amenazas secuestraron drogas y armas y detuvieron a una mujer por resistencia a la autoridad. Ocurrió en San José 
Tras un allanamiento por amenazas secuestraron drogas y armas y detuvieron a una mujer por resistencia a la autoridad. Ocurrió en San José 

Tras un allanamiento por amenazas secuestraron drogas y armas y detuvieron a una mujer por resistencia a la autoridad. Ocurrió en San José 
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Tras un allanamiento por amenazas secuestraron drogas y armas y detuvieron a una mujer por resistencia a la autoridad. Ocurrió en San José 

Un procedimiento desplegado el miércoles en la ciudad de San José culminó con la incautación de drogas, un importante acopio de elementos punzocortantes, la detención de una joven por resistencia a la autoridad y la supeditación de un hombre a una causa judicial por amenazas.

La intervención fue dispuesta por el Juzgado de Paz de San José a raíz de una denuncia radicada por amenazas, por parte de una mujer de 53 años.

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Frente a la gravedad del cuadro de situación, los efectivos de Comisaría San José, dependiente de esta Jefatura Departamental, ejecutaron una medida de allanamiento y requisa domiciliaria en una finca ubicada en calle Sargento García.

Al irrumpir en el inmueble, una de las ocupantes intentó entorpecer el accionar policial y buscó descartar de manera apresurada un envoltorio que contenía una sustancia blanca, en el sector del sanitario. Tras asegurar la escena, se dio participación al personal especializado de la División Drogas Peligrosas de Colón, quienes mediante la prueba de campo correspondiente confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Durante la requisa general de la vivienda, además del hallazgo, se secuestró una peligrosa arma tipo lanza de fabricación casera, varias armas blancas, un bastón rebatible y una réplica de pistola calibre 9 milímetros.

Como consecuencia del procedimiento, se dispuso la inmediata detención de la joven de 22 años que intentó obstruir la labor policial, siendo alojada en Comisaría de la Mujer por el delito de Resistencia a la Autoridad. En tanto, el sujeto investigado de 50 años fue trasladado para su correcta identificación, quedando supeditado a las actuaciones judiciales correspondientes.

San José Allanamiento amenazas Drogas Armas
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