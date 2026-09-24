Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Un camión cargado con pollo congelado volcó en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú. Su conductor fue rescatado y trasladado al hospital con lesiones leves.

Un camión cargado con pollo congelado volcó este jueves por la madrugada en la Ruta Nacional 14, cerca de Gualeguaychú, y su conductor debió ser rescatado por personal de Bomberos.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5:30, a la altura del kilómetro 38, en sentido norte-sur. Según se informó desde el puesto de control vial, por razones que se tratan de establecer el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina oeste.

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El vehículo involucrado fue un Ford Cargo con semirremolque, que transportaba pollo congelado. El camión era conducido por un joven de 25 años, domiciliado en Concepción del Uruguay.

Trasladado al hospital

Según consignó Al Día Entre Ríos, tras el vuelco, el conductor quedó atrapado dentro del vehículo y fue asistido por personal de Bomberos de Gualeguaychú, que logró rescatarlo. Luego, por precaución, fue trasladado al Hospital Centenario, donde fue atendido por aparentes lesiones leves.

El camión quedó sobre la banquina y no obstruyó los carriles de circulación. De todos modos, el tránsito fue asistido en un carril por precaución mientras se realizaban las tareas en el lugar. En el operativo intervinieron Comisaría Séptima, a cargo de las actuaciones, Gendarmería y Bomberos de Gualeguaychú.