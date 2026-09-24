Estadística y Censos recordó que el relevamiento es oficial y explicó cómo verificar al personal, qué información se solicita y cómo se protege.

Estadística y Censos: se solicita la colaboración para la Encuesta Permanente de Hogares.

La Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), recordó que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se realiza de manera continua en distintos puntos de la provincia y solicitó la colaboración de los hogares seleccionados.

El organismo difundió información sobre el operativo ante la circulación de datos falsos y algunos hechos de inseguridad, con el objetivo de que las personas puedan identificar al personal de campo y participar de las entrevistas con tranquilidad .

La EPH permite generar información estadística sobre las condiciones sociales y económicas de la población. Entre otros aspectos, releva indicadores relacionados con el mercado de trabajo, ingresos, educación, migraciones y características habitacionales.

Las localidades alcanzadas por la encuesta

En Entre Ríos, el operativo se desarrolla en Gran Paraná, que comprende Colonia Avellaneda, Oro Verde, Paraná, San Benito y Sauce Montrull, y en Concordia, con Benito Legerén, Villa Adela y Villa Zorraquín.

Además, la muestra provincial incluye a Aldea Valle María, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Chajarí, Crespo, Federación, General Ramírez, Gualeguaychú, La Paz, Lucas González, San José y Santa Elena.

Desde el organismo remarcaron que, al tratarse de una encuesta y no de un censo, la participación de los hogares seleccionados resulta fundamental para obtener resultados estadísticamente representativos de la población entrerriana.

Cómo reconocer a los encuestadores

Los encuestadores y supervisores cuentan con credencial oficial, cuya autenticidad puede verificarse mediante un código QR, y una carta de presentación oficial firmada con tinta azul por la directora general de Estadística y Censos, arquitecta Andrea Carina Cottonaro.

La identidad del personal también puede consultarse en el sitio oficial de la Dirección General de Estadística y Censos. Consultar la identidad de los encuestadores

Como medida de seguridad, los encuestadores no ingresan al interior de las viviendas. Las entrevistas presenciales se realizan en la puerta de acceso y, según la modalidad del operativo, también pueden efectuarse por teléfono.

Qué información se solicita y qué datos no se piden

Durante la entrevista se consulta información relacionada con las características del hogar y la vivienda, el nivel educativo, la situación laboral y los ingresos de sus integrantes.

La Dirección de Estadística y Censos aclaró que no se solicitan números de DNI, claves bancarias, datos biométricos, fotografías, dinero ni información ajena a los objetivos de la encuesta.

Los datos aportados por los hogares son confidenciales y están protegidos por el secreto estadístico, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 17.622 y la Ley Provincial Nº 8.910. La información se utiliza exclusivamente con fines estadísticos y los resultados se difunden de manera agregada, sin identificar las respuestas particulares.

Dónde consultar ante cualquier duda

Ante consultas relacionadas con el operativo, se puede verificar la identidad del personal en el sitio oficial o comunicarse con la Dirección General de Estadística y Censos mediante el correo [email protected] o al teléfono 0343-4207831, de lunes a viernes, de 7 a 13.

El organismo agradeció la colaboración de los hogares seleccionados y destacó que su participación permite producir estadísticas oficiales sobre la realidad social y económica de Entre Ríos.