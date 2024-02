Nicki Nicole confirmó la infidelidad de Peso Pluma

NICKI NICOLE.jpg

Unas horas después se conocieron más imágenes donde el cantante está compartiendo una cena con esta otra mujer en un lujoso casino de Las Vegas. Si bien la rosarina aún no negó o confirmó una ruptura con el mexicano, con quien viajó a Los Ángeles para acompañarlo en la entrega de los Grammy, si borró todas las fotos que compartía con él y publicó unas imágenes acompañada de una frase que, especulan, está dirigida a su pareja: "Si dicen que soy bandida no les creas".

Hace instantes la cantante publicó una breve declaración donde confirmó su separación y dio a entender que tomó conocimiento de su infidelidad mediante las redes sociales: "El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto no me quedo. De ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".