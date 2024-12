Navidad: el saludo de famosos y mediáticos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amalia Yuyito Gonzalez (@yuyitogonzalezok)

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, junto con sus hijos Ciro, Mateo y Thiago, celebraron la Navidad en Rosario en compañía de sus afectos. El capitán de la selección argentina y su familia abrieron una pequeña puerta de la intimidad con un posteo que realizaron en redes sociales.

“Feliz Navidad”, escribió Roccuzzo en su perfil oficial junto con emojis de brindis, un corazón y un árbol navideño. En la primera de las dos fotos que subió están los cinco, todos utilizando algún tono de rojo en su prenda, con Anto luciendo un look completamente de ese color.

En la siguiente, Leo y su esposa posaron junto al árbol navideño: el líder del Inter Miami utilizó unas zapatillas blancas de la marca de las tres tiras que lo auspicia, una bermuda de jean y una remera roja de la empresa Celine.

Como todos los años, Marcelo Tinelli suele pasar la celebración de las Fiestas en su chacra de Punta del Este, en Uruguay. Pero esta vez sorprendió verlo en una fotografía que compartió con sus seguidores de Instagram en donde se mostró solo con su hijo menor, Lorenzo. Junto a un árbol navideño repleto de luces y decoración festiva, el conductor expresó en unas líneas sus sentimientos ante la llegada de la Navidad.

Eugenia La China Suarez expresó: "Mi navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir".

En medio de las especulaciones sobre un supuesto romance con Mauro Icardi y el torbellino mediático que siempre la rodea, La actriz del filme Linda eligió desviar la atención hacia lo esencial: los vínculos más profundos y significativos de su vida. En esta ocasión, el protagonismo no fue para ella, sino para su hija mayor, Rufina Cabré, quien con un conmovedor mensaje logró emocionar a su madre y a sus seguidores.

A través de su perfil en Instagram, la menor escribió palabras que resonaron como un bálsamo en medio del caos mediático: “Espero que mi mamá nunca se acueste por la noche preguntándose si fracasó como madre porque yo puedo escribir un libro contando lo bien que lo ha hecho”, junto a una declaración sencilla pero potente: “Te amo mamá”.

Wanda Nara Navidad.jpg

Wanda Nara pasó la Navidad sin sus hijos. Las dos hijas de la conductora estuvieron con Mauro Icardi en la casa que alquiló para recuperarse de su operación de rodilla y los tres hijos se encuentran en Suiza junto a Maxi López y su actual esposa.

La mediática, publicó una historia con fondo negro y letras blancas que reza: “Les quiero desear muy feliz Navidad a cada uno de ustedes, para los que están hoy solos o en familia, recuerden que el regalo más lindo es seguir en esta vida por más dura que a veces se ponga“.

“Brindo por los que hoy trabajan, por los que este año no están, por los que no tienen dónde ir y por los que pasarán en familia”, sigue la publicación que hizo la empresaria en sus historias y luego agregó un mensaje para sus cinco hijos y un palito para Icardi: “Brindo por mí y por mis hijos que hoy no estarán conmigo, pero que como mamá me ocupé para llevar a la casa de sus papás para que pasen una Navidad hermosa”.

A esta fecha la definió como: “La Navidad es eso, compartir amor”. Sin embargo, la misiva la cerró con un gusto amargo: “Mi primera Navidad sin mis hijos en la mesa, es duro, pero estoy feliz por ellos. Gracias por el amor y los mensajes”.

En tanto Mauro Icardi publicó fotos de sus niñas en la pileta de la casa que alquila y donde se recupera de su operación de rodilla. "En sus risas escucho el eco de ese Amor Incondicional e Infinito”. “Vísperas navideñas con mis princesas Ya llega Papá Noel”, escribió en un tierno clip en el que está recostado en una reposera, acariciando a una de las niñas que descansa a su lado mientras la otra disfruta de la piscina.