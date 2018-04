Natacha Jaitt lo hizo de nuevo: filtró vídeos íntimos del periodista Juan Cruz Sanz

El periodista riogalleguense es uno de los nombres que incluyó Natacha Jaitt en sus acusaciones sobre pedofilia y abuso a juveniles de las divisiones de inferiores de Independiente. La mediática lo ligó directamente a Leo Cohen Arazi, quien está detenido al ser imputado en la causa.

"Es amigo de Cohen Arazi y cómplice de sus abusos a jugadores de Independiente", afirmó Natacha. Juan Cruz se despegó del tema y expresó su deseo de que la morocha le pidiera disculpas, pero ella nunca lo dejó de acusar en sus redes sociales.





Luego de escuchar el descargo de Mirtha Legrand, tras la polémica, Juan Cruz dijo: "Para mí es un tema cerrado que seguirá en la Justicia con las personas que fueron responsables en mancharme. Pero sí me interesa que Mirtha nos dé esa oportunidad ya que ella dijo que 'lastimaron a muchas personas'... Me lastimaron a mí y a mi familia, lastimaron mi carrera. Y si ella piensa que con un mea culpa me voy a quedar conforme, está equivocada".





Ahora, tras la filtración de una serie de videos íntimos del panelista de Cortá por Lozano donde se lo ve aspirando cocaína y en diversas situaciones sexuales, la morocha arremetió duramente contra él. "Les tengo un regalito del periodista político, parece que la gordita hermana de la vida le soltó la mano", anticipó.





"Así es como se vendía... el Sr. periodista político con la Cohen Arazi... a la pedofilia alto vibrador por camareta...", siguió junto a un video que muestra al panelista de Cortá por Lozano en la cama jugando con un consolador.





Luego tiró: "Acá está jugando a la aspiradora y al tenis aparentemente... POR LOS RAQUETAZ0S ???? así es como se vendía por medio de cámaras con Cohen Arazi SR. PERIODISTA POLÍTICO. #Pedofilia", escribió junto al video donde se lo ve drogándose, semidesnudo.





Más tarde, tras la lluvia de mensajes, Natacha aclaró: "Acá no es ni la falopa ni el vibrador, acá es la PEDOFILIA CON LA RED DE LEO COHEN ARAZI Usando todo estoooo!!!".





"Mientras tanto en el WhatsApp de JCS... en este momento.. fuera de servicio ajajajaajjaja 'CONSULTAS X CORREO' ESTALLO. Enfermo! Cómplice de pedofilia!!!", concluyó la mediática en la red.