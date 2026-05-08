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La sanción del Real Madrid a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

El Real Madrid anunció que no castigará deportivamente a ambos mediocampistas, pero sí deberán pagar una multa de 500 mil euros cada uno.

8 de mayo 2026 · 15:25hs
El Real Madrid decidió ponerle fin al conflicto con una dura sanción económica.

El Real Madrid decidió ponerle fin al conflicto con una dura sanción económica.

A Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni les salió muy cara la pelea en el vestuario que dejó al descubierto el clima tenso que se vive puertas adentro en Real Madrid desde hace varios meses. Este viernes, a dos días del clásico frente al Barcelona, el club decidió cerrar el episodio entre ambos mediocampistas con una sanción histórica y ejemplificadora.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que tanto el uruguayo como el francés deberán pagar una multa de 500 mil euros, una cifra inédita en la historia moderna del club y poco habitual en las principales ligas de Europa.

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El castigo llegó luego de que ambos futbolistas comparecieran ante el instructor del expediente disciplinario. Durante la audiencia reconocieron el encontronazo, manifestaron su arrepentimiento y ofrecieron disculpas tanto al plantel y el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa como a los hinchas.

A pesar de la dureza de la medida económica, Real Madrid decidió no aplicarles sanciones deportivas. Ninguno será apartado del grupo ni quedará afuera de partidos oficiales, por lo que seguirán a disposición para afrontar el último tramo de la temporada, ya sin objetivos a la vista. De acuerdo al último ensayo, Tchouaméni sería titular en el Camp Nou.

El caso más sensible es el de Valverde, quien igualmente estará alejado de las canchas entre 10 y 14 días por un traumatismo de cráneo y un corte superficial a causa de la pelea. Más allá de eso, la dirigencia entendió que el conflicto debía resolverse de manera interna sin afectar el funcionamiento futbolístico del equipo.

La intención de Florentino Pérez y compañía fue enviar un mensaje disciplinario contundente, sin alterar la planificación deportiva, especialmente con el Clásico (el domingo, desde las 16, en el Camp Nou) y la definición de la temporada a la vuelta de la esquina.

El comunicado del Real Madrid

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Real Madrid Federico Valverde Aurélien Tchouaméni sanción
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