Natacha Jaitt: archivaron la causa judicial por su muerte

De acuerdo al escrito que firmaron los letrados, la Justicia entendió que tras revisar la causa por múltiples jueces y fiscales, "no existió ningún delito alrededor del fallecimiento" de la mediática. En otras palabras, se concluye en que Jaitt no habría muerto por la intervención de un tercero . En el documento, además, se consignó: "Es dable mencionar que, en el marco de la presente, se han peritado distintos aparatos tecnológicos de comunicación, entre ellos el teléfono celular y dispositivo electrónico IPad perteneciente a la víctima, sin que el resultado de las mismas hayan aportado elementos que alimenten una hipótesis delictiva respecto al deceso de la señora Jaitt" .

Se recordará que los investigadores de la causa abordaron, durante años, distintas hipótesis en torno a la muerte de Jaitt pero que ninguna prosperó. En los últimos meses, tres fiscales se corrieron de la investigación y asumieron Otero y Osores Soler que fueron los que decidieron archivar el expediente "tras haber repasado testimonios, pericias tecnológicas, autopsia, registro de cámaras de seguridad, documentos emitidos por la junta médica que analizó las circunstancias y demás".

Cómo murió Natacha Jaitt, según la Justicia

Según la conclusión a la que llegaron los fiscales, Jaitt falleció el 23 de febrero de 2019. A la 1 de la madrugada, la modelo se tendió en la cama de una habitación en el complejo de eventos Xanadú y nunca más despertó debido a una sobredosis de cocaína.

En los testimonios, los fiscales destacaron que todos coinciden en que se trataba de una reunión laboral donde hubo alcohol y cocaína. A la 1:49 llegó un llamado al 911 proveniente del complejo de eventos avisando que había "una persona desvanecida". Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Natacha desnuda y, para ese momento, ya sin vida.

La reacción de Ulises Jaitt

No obstante, se conoció que para esta decisión existe la posibilidad de apelar y el hermano de Natacha, Ulises, adelantó que apelará para que se continúe investigando. Tras conocer el fallo, el periodista expresó su enojo y cuestionó duramente la medida de la Justicia: “Malditos desgraciados, el departamento judicial de San Isidro es el más corrupto del país, hoy ganaron, me vienen venciendo hace 5 años con Natacha, hoy recibo un golpe emocional fuerte por este atropello judicial, pero sepan que esto me va a dar más fuerza que nunca. Justicia!!”.

“Presenté 6 testigos para ir a declarar a la justicia con información de lo que pasó esa noche y no los convocan!! La archivan cuando hay prueba pendiente”, aseguró en una serie de publicaciones en las que, además, mencionó a todos los fiscales que intervinieron en el expediente.