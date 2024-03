Narda Lepes: "Lo más caro que me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones"

Guillermo Francella no pierde las esperanzas en el gobierno de Javier Milei

"El 70% de las licencias que di fueron a hombres por enfermedad. El 85% de esas licencias fueron lesiones de fútbol", informó y agregó: "Del 35% de las mujeres que pidieron licencia, el 80% eran por cuidado de otra persona". "Lo más caro que me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones", concluyó la empresaria. Rápidamente, el extracto de esta entrevista -que no pasa el minuto- recorrió las redes sociales y generó una gran polémica al respecto de la cual Lepes no volvió a referirse.

Otro tema que generó debate y que Lepes abordó en la entrevista fue la cultura de trabajo y sus cambios a través de los año. En este contexto, la cocinera observó que muchas mujeres rechazan aspirar a conseguir una estrella Michelín. "Es un estilo de vida que no muchas minas estaban dispuestas… Creo que ahora va a pasar más porque eso cambia y también la cultura que conlleva mantener o hacer tener más estrellas a un restaurante que ya tiene, no es lo que era hace 20 años. Eso cambió un montón", opinó y acotó: "Es otra cultura de trabajo. Hay una cosa con las estrellas que conllevaba a una cultura del sacrificio, de todo un equipo y entre una presión para que todo sea 9, 10. Lo que empezó a pasar es que para llegar a ese 9, 10, sacrificas mucho de la parte humana, no sólo la propia sino del equipo″.