Murió Vanessa Show, la primera vedette trans de Argentina

Nacida con el nombre de José, Vanessa trabajó como ayudante de cocina en un restaurante porteño y con ese trabajo pagaba sus clases de danza para capacitarse y audicionar hasta llegar a los teatros. Sobre su pasado había comentado: " Mi familia tenía dinero, pero te daban una paliza para matarte. Nunca quise a mi padre. Cuando me besaba, me limpiaba la cara. Intuía que le pegaba a mi mamá. Un día estaba dormido y le gatillé un revólver en la boca. Si hubiese salido el tiro, no me hubiera arrepentido".

Embed Despedimos con profundo pesar a nuestra afiliada, la actriz y vedette Vanessa Show. Fue una de las primeras artistas trans de nuestro país que alcanzó una gran popularidad y marcó el camino para futuras generaciones. Nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/u64bwM9aNF — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) September 15, 2023

LEER MÁS: Murió el actor Pepe Soriano a los 93 años

Tras participar en un gran número de espectáculos de revistas en la calle Corrientes, como La Revista del Tercer Sexo, Las Gatas Calientes en el Tejado del Corrientes, Pourquoi Pas?, entre otras, participó de la película Las Píldoras y luego realizaría uina gira internacional por Europa donde recorrió Francia, España, Alemania, Suiza e Italia.

Durante los años 70 fue perseguida por ser una persona trans y debió exiliarse hasta 1990, que retornó al país para continuar con su carrera artística, esta vez en la televisión e incluso escribiría sus memorias en el libro Es Verdad. Sobre la persecución que sufrió por ser trans, había dicho: " Siempre me llevaban presa de la nada, pero eso me fui y trabajé en Europa. Amo Argentina, aunque sólo me dio la nacionalidad. Lo que gané, lo gané afuera, pero invertí en mi país".