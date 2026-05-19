Chajarí celebrará su 154° Aniversario con Estelares

Para conmemorar el 154° aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, habrá grandes espectáculos este domingo en Paseo de la Vía.

La ciudad de Chajarí se prepara para vivir una de las jornadas más importantes de su calendario anual. Este domingo 24 de mayo, el tradicional Paseo de la Vía se transformará en el escenario de la Fiesta del 154° Aniversario de la localidad, en un evento abierto a toda la comunidad que fusionará música, historia, literatura y propuestas gastronómicas.

Según supo 7Paginas, las actividades oficiales comenzarán puntualmente a las 16:00 horas con la presentación de los ganadores del concurso de Teloneros (dos bandas y un solista seleccionados por un jurado el día previo). Posteriormente, a las 18:30 horas, el reconocido músico y compositor entrerriano Mario Suárez subirá al escenario para brindar un espectáculo con lo mejor de la música del litoral.

Dentro del marco cultural, se realizará la entrega de premios del certamen de cuentos «Había una vez en Chajarí», organizado por la Dirección de Cultura municipal. En esta edición, el primer puesto fue para «El desfile» de Claudia Capeletti; el segundo lugar lo obtuvo «El perdido» de Luis Capeletti y el tercer premio correspondió a «La que mató una mojarrita de un cascotazo» de Aldo Vercellino.

Un viaje en el tiempo

A las 19:30, el público podrá disfrutar de «Aires de Libertad», un imponente espectáculo dirigido por Silvina Ruiz que pondrá a más de 20 artistas en escena. La propuesta combinará teatro, danza y canto con recursos tecnológicos mediante los cuales cobrarán vida personajes históricos esenciales para evocar la Revolución de Mayo, la fundación de Villa Libertad y el arribo de las familias pioneras a la Estación Chajarí.

A las 20, el presidente municipal Marcelo Borghesan dirigirá su mensaje institucional a los vecinos, en una alocución especial orientada a conmemorar el 154° aniversario de la fundación y los 150 años de la llegada de los primeros inmigrantes italianos a la región.

El gran cierre de la noche con Estelares

Seguidamente, el broche de oro de la noche estará a cargo de Estelares. La emblemática banda formada en La Plata en 1994, liderada por Manuel Moretti, desembarcará en Chajarí en el marco de una gira muy especial donde celebran las dos décadas de su consagrado disco Sistema Nervioso Central (2006) y presentan su más reciente producción de estudio, Los Lobos.

La agrupación, dueña de una trayectoria de más de 30 años y diez álbumes editados, repasará un repertorio repleto de clásicos coreados por el público argentino, tales como «Un día perfecto», «Ella dijo», «Melancolía» y «Aire».

Durante el transcurso de toda la tarde y la noche, el Paseo de la Vía contará con un completo servicio de cantina y la presencia de los emprendedores locales nucleados en la Feria de Manualistas y Artesanos, asegurando un entorno ideal para el disfrute de las familias de Chajarí y de toda la región del departamento Federación.