Murió el actor Guido Gorgatti a los 103 años

“Pareciera que no hay más abuelos en la televisión y yo podría componer a un viejo lindo de ochenta”, dijo en una de sus últimas entrevistas “¡Me enloquecería que me llamen! . Pero lo lindo es que la gente en la calle me reconoce. ¡Tengo más éxito que cuando trabajaba!”, llegó a comentar cuando su carrera llegó al punto final en los medios. Su última participación en televisión fue en un breve rol como sacerdote en la telenovela de El Trece, Alguien que me quiera, con Osvaldo Laport y Luisana Lopilato.

Su trayectoria incluye trabajos en teatro, cine, televisión, publicidad y radio, destacándose como comediante y humorista. Nació en Rovigo (una localidad cercana a Venecia), Italia, el 5 de diciembre de 1919, y se radicó en nuestro país a los 10 años. Comenzó su carrera artística en el Teatro Infantil Lavardén, siendo Alfonsina Storni una de sus profesoras. A los 12 años debutó en Radio Municipal y luego, pasó por las más importantes emisoras, participando de ciclos como La Pandilla Marilyn, La familia de Pancha Rolón, Las aventuras de Carlos Norton, El Relámpago, Calle Corrientes y Ronda policial.

Fue amigo de Tita Merello, a quien acompañó en el radioteatro Mademoiselle Elise. “Tita estaba un poco enamorada de mí. Fue una mujer encantadora y recuerdo que cuando tuve tuberculosis”. También fue compañero de Niní Marshall en la obra La señora Barba Azul y de otras tantas celebridades desde Paulina Singerman a Jorge Porcel. Pero la emoción profesional más grande fue cuando viajó a Roma para filmar con Vittorio Gassman Un italiano en Argentina y el recordado actor lo invitó a almorzar a su casa.

En televisión, obtuvo una enorme popularidad en el ciclo de humor La Tuerca. También trabajó los programas Los simuladores, Resistiré, Un cortado, La ley del amor, La niñera, Hospital Público, Poné a Francella, Los de la esquina, Vos y yo toda la vida, No hace falta quererte, Como pan caliente, Primicias, Son amores, Alguien que me quiera, Don Camilo, entre otros.

Precisamente en La Tuerca, uno de los programas cómicos que quedarán para siempre en la historia de la televisión argentina, le permitió compartir pantalla con Tincho Zabala, Rafael el Pato Carret y Vicente Rubino, entre otros. Su personaje tenía un latiguillo que muchos recuerdan: “A mí me lo dijo un muchacho que sabe…”.

Su trayectoria cinematográfica incluye títulos como La pérgola de las flores, La cigarra está que arde, Villa Cariño está que arde, Vivir con alegría, Mingo y Aníbal contra los fantasmas, Delito de corrupción, Los chicos crecen, Rambito y Rambón primera misión, Millonarios a la fuerza, entre otros.

En teatro, participó en numerosas obras, como La señora Barba Azul, Colitas pintadas, Canallita pero simpático, ¿Será virgen mi marido?, La banana mecánica. También se destacó como sonidista en Radio Belgrano y como musicalizador. En 1999 fue reconocido con un Premio Podestá a la Trayectoria Honorable por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación. APTRA, por su parte, le entregó un premio Martín Fierro a la Trayectoria, cuando interpretaba a un mozo en Un cortado, en 2006.

En 2017, había sufrido la pérdida de Armando Barbeito, su pareja de toda la vida, quien también era productor de radio y televisión.