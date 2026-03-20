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Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica en Hawái

El actor y artista marcial Chuck Norris, ícono del cine de acción, fue internado en Hawái tras una emergencia médica a los 86 años.

20 de marzo 2026 · 11:18hs
Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica en Hawái.

Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica en Hawái.

El jueves por la mañana falleció el actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años. Estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (jueves). Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza", introduce el comunicado subido a su cuenta de Instagram este viernes por la mañana.

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Murió Chuck Norris: ícono del cine de acción a los 86 años

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Tras ello, agrega: "Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas".

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Chuck Norris Hawai Fallecimiento
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