Murió Alberto Cortéz

A los 79 años, en la ciudad de Madrid, falleció el cantautor y poeta argentino, Alberto Cortez.





El autor de "Cuando un amigo se va" y tantos recordados temas estaba internado desde hacía dos semanas.





El cantautor Alberto Cortez murió a los 79 años en una clínica madrileña donde se encontraba internado desde hacía dos semanas.





Cortez había sufrido una hemorragia gástrica y el cuadro empeoró el miércoles por la noche. Este jueves fuentes cercanas a la familia confirmaron su muerte.





Cantautor y poeta, fue autor de canciones populares como En un rincón del alma, Mi árbol y Cuando un amigo se va, quizás su canción más conocida.









Parte de su vida





Había nacido en el 11 de marzo de 1940 en Rancul, La Pampa, hijo de José García y Ana Gallo.





Estudió piano desde los seis años y a los once ya componía canciones como "Un Cigarrillo, La Lluvia y Tú", composición que mucho más tarde interpretó el trío Los Panchos entre otros. Cuando finalizó sus estudios en la escuela primaria su familia trasladó a San Rafael, Mendoza, donde asistió a la escuela secundaria. Cuando finalizó el bachillerato viajó a Buenos Aires, con la intención de estudiar Derecho donde permaneció un año, ya que decidió dedicarse por completo a la música.





A los veinte años, debía ingresar en el servicio militar obligatorio y lo invitaron a ir a Europa con un grupo de música folklórica denominado "Argentine International Ballet and Show". Alberto Cortez cantaba y tocaba la guitarra junto a Hugo Días y su esposa, Juan Carlos Montero, Waldo de los Ríos y un sexteto de bailarines.





Su debut se produjo en un pueblo de Bélgica, y ese mismo día conoció a un productor de discos que lo invitó a grabar un disco y continuar con su gira por Europa. Durante su permanencia en Alemania se quedaron sin dinero y son abandonados por los empresarios.





Inició la grabación de sus primeros discos en francés, alemán e italiano y en 1961 decidió probar suerte en España. Fue contratado por el sello Hispavox con el que permanecería veintiocho años. También comenzó a interpretar a grandes compositores como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Jaime Dávalos, Oscar Castro, Carlos Brito y P. Cladera.





Viajó, en 1969 por primera vez a México y continuó su gira hasta Argentina, donde tuvo que debe cumplir con el servicio militar obligatorio después de diez años de ausencia.





Desde 1977 y a raíz de un comercial de TV el público argentino lo descubrió y comenzó a interesarse por su trabajo y desde ese momento no paró de grabar discos.

El 5 de mayo de 1994 comenzó una gira internacional, donde se presentó en conciertos junto a Facundo Cabral en "Lo Cortez no quita lo Cabral". En enero de 1996, actuando en Mar del Plata, Alberto Cortez debió ser intervenido quirúrgicamente debido a una obstrucción en la carótida.





Fue autor de cuatro libros, "Equipaje", "Soy Un Ser Humano", "Almacén De Almas" y "Desde Un Rincón Del Alma".





