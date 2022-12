Muchachos, el tema de La Mosca en el puesto 35 en Spotify

la Mosca Muchachos Qatar 2022 Selección Argentina.jpg

De acuerdo a estos datos, cuando la selección argentina debutó en el Mundial de Qatar 2022 contra Arabia Saudita, el tema comenzó con 29 mil escuchas, las cuales ascendieron a 68 mil tras el partido con México y se estiró a 114 mil cuando clasificó a octavos de final tras su encuentro contra Polonia.

El paso a cuartos de final ante Australia llevó estas cifras a 274 mil, el épico partido contra Holanda la elevó a 425 mil y el día de la coronación final concentró 663 mil escuchas.

La consagración del conjunto argentino también impulsó el aumento de escuchas del éxito de Queen "We Are The Champions", de Queen, en un 320% en una semana.