Morena Rial habló después de estar presa: "Me traicionaron"

Embed

“Me sorprendió que mi papá me haya ido a ver a la cárcel. Con mis hijos esperaba que se portara bien. Lo extrañé muchísimo a mi hijo”, reflexionó la joven, que reconoció que se arrepiente de las cosas que hizo: “Estoy muy arrepentida de lo que hice”.

Morena aseguró que ella no pensaba que iba a quedar presa: “yo no tenía antecedentes. Es mi primera causa, eso me jugó a favor. No es que me sacaron porque soy la hija de Jorge Rial. Al no tener antecedentes y no haberme profugado, me dieron la libertad extraordinaria, me pusieron un par de pautas. Yo fui, yo se lo dije al fiscal, no voy a decir que no era yo ni voy a culpar a otro. Me equivoqué, me confundí. A mí sí me traicionaron de todos lados”.

“Hace muchos años estoy en el ambiente este, desde que me peleé con mi papá, creo que fue por rebeldía. Cuando yo caigo y empiezan a profugarse, hablar mal o amenazar, no va. Miedo no tuve, pero sé lo que se podía llegar a armar”, contó Morena.

Morena Rial 2.jpg

Cómo sigue la vida de Morena Rial, tras ser detenida

Sobre su vida familiar, la hija de Jorge Rial reconoció que no tiene onda con su mamá biológica, pero habla con su hermano menor, de 15 años, y con el que sería su padre. “No me gusta las cosas que hace, prefiero no conocerla”, afirmó.

Con quien recuperó el vínculo fue con su hermana Rocío: “me dijo que no sea tan boluda”. Mientras que con su padre ahora mantiene una buena relación y le agradece por haberla ayudado.

Morena rial posteo.jpg

Redes sociales muy duras

Mientras se desarrollaba la entrevista, Morena Rial fue tendencia. Se opinaba que: "En un país serio esta mina debería estar presa. Sin embargo va a la televisión y la reciben como si fuera una artista, hasta le ofrecen ser panelista" o "Cuánto habrán pagado para limpiarle la imagen".

En otra cuenta se publicó una captura de cuánto cobra por una publicidad en sus redes sociales. "País generoso" es la frase que más se repite.