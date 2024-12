Mirtha Legrand le pidió disculpas a Roberto García Moritán: "No sé lo que me pasó"

“Le quiero pedir disculpas. No estaba en mi ánimo discutir con él pero yo no sé qué me pasó, me salió sacar a relucir un montón de cosas que yo había leído y que me habían molestado”, explicó. “Le pido disculpas, no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa” siguió. En ese momento, dejó de leer, miró a cámara y se sinceró. “Yo soy picante para preguntar, porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía me parece”, aclaró. “Le pido disculpas, mil perdones Roberto, y cuando quieras, este programa está abierto para lo que quieras decir”, cerró, mientras en el estudio todos la aplaudieron.