Mirtha Legrand: "He tenido una vida maravillosa"

Morena Rial habló después de estar presa: "Me traicionaron"

Mirtha Legrand familia 3.jpg

“La decoración quedó espectacular, estoy feliz con el resultado”, expresó con orgullo Arzuaga en un video compartido en sus redes sociales, donde mostró el arduo trabajo realizado para alcanzar un nivel de excelencia digno de la homenajeada. No solo se ocupó del diseño del espacio, sino también de la presentación de la torta principal: un imponente rogel de varias capas, bañado en un elegante blanco. Esta creación fue elaborada por la reconocida pastelera Violeta Massey y decorada por el propio Arzuaga con delicadas flores naturales, en un tributo a la sofisticación de Mirtha.

El menú de la noche estuvo a la altura del evento, con una propuesta gastronómica exquisita. La recepción incluyó una selección de finos canapés y burratina, seguidos por dos opciones de plato principal: un cremoso risotto o agnolottis de salmón en salsa de crema. Para el cierre dulce, los invitados disfrutaron de un crumble de manzana con helado, y finalmente, la esperada torta rogel, una de las favoritas de La Chiqui.

Mirtha Legrand familia 1.jpg

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó de la mano de la cantante Coki Ramírez, quien hizo su aparición sorpresa y comenzó a interpretar grandes clásicos como “Como toda mujer”, “La ley y la trampa” y “Vivir así es morir de amor”. La presencia de Coki fue un regalo inesperado que emocionó a la agasajada, quien disfrutó de cada nota con la atención y el entusiasmo que la caracterizan.

Mirtha Legrand 3.jpg

El broche de oro de la noche fue, sin duda, el instante en que la bisnieta de Mirtha, Ámbar de Benedictis, tuvo el honor de llevar la torta hasta la mesa. En un ambiente cargado de afecto y admiración, la diva sopló las velas rodeada de sus seres queridos y compartió unas palabras que conmovieron a todos los presentes: “Iba a hacer esta reunión en mi casa, pero como somos muchos, en el living iba a estar todo muy apretado. Entonces, muy gentilmente, Marcela me cedió su casa. Cumplo una suma enorme, pero soy una mujer muy feliz. He tenido una vida maravillosa, descubrí mi vocación desde muy chiquita e hice mi primera película a los 14 años. Siempre trabajé, adoro mi país, me gusta la Argentina y la defiendo a muerte”.

El saludo de los famosos

Embed "Feliz cumpleaños, Mirtha"



Por qué Lionel Messi, Ricardo Darín, Guillermo Francella, Adrián Suar, Los Pimpinelas y Guido Kaczka saludaron a Mirtha Legrand por cumplir 98 años. pic.twitter.com/Pjvbkt4XjZ — Tendencias en Argentina (@tendenciasxd) February 23, 2025

Fuente: Teleshow