Mirtha Legrand habló sobre la estatua homenaje: "No soy yo"

mirtha legrand estatua.jpg La conductora de la televisión, Mirtha Legrand, fue homenajeada en Santa Fe recientemente con una estatua. Y contó qué sintió al verla

Las redes sociales estallaron por la imagen de la estatua, al asegurar que no se trata de una imagen fiel al aspecto de la conductora.

mirtha legrand estatua 2.jpg

Legrand, por su parte, coincidió en que la escultura no la representa. “No me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije ‘muchas gracias’”, manifestó en diálogo telefónico con Polémica en el bar (América), luego de que su hija Marcela Tinayre le consultara su opinión.

Tras escuchar a su madre, la conductora del ciclo de América se sinceró y dijo que la obra le parecía un “horror” y lo que más impresión le causó fueron los dientes de la diva. “Y bueno, ¿qué querés que haga Marcela? Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”, contestó Mirtha, al tiempo que aseguró que buscará dialogar con el artista para saber qué pasó ya que no la favorece.

“Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía”, concluyó y esta frase causó risas en la larga mesa de debate de Polémica en el bar. Al escucharla, Marcela aseguró que su madre fue “muy diplomática” al respecto y pidió que se tomen cartas en el asunto.

La palabra del artista que hizo la estatua de Mirtha Legrand

Ante los diversos comentarios acerca de la estatua, el artista Daniel Melero defendió su trabajo. “Mirtha estuvo al tanto desde el inicio. Ella dio el Ok para que se realice. No se iba a realizar sin la aprobación por parte de ella”, expresó en diálogo con El Doce. Esto no coincide con la versión de la diva.

mirtha legrand estatua 3.jpg

Asimismo, Melero señaló que espera que la conductora pueda ver presencialmente la obra y sacar sus propias conclusiones. “La crítica tiene que ser constructiva para que sirva, tiene que ser algo con contundencia. No tiene que ser destructiva porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”, sentenció.