Mirtha Legrand eligió a Fátima Florez para su primera salida en Mar del Plata

Mirtha Legrand realizó su primera salida oficial en Mar del Plata durante la actual temporada de verano y eligió el espectáculo de Fátima Florez

4 de enero 2026 · 10:49hs
Mirtha Legrand realizó su primera salida oficial en Mar del Plata durante la actual temporada de verano y eligió hacerlo asistiendo al espectáculo “Fátima Universal”, protagonizado por Fátima Florez y producido por Pardo Producciones.

Pasadas las 21:30, la diva llegó al Teatro Roxy ante la atenta mirada de marplatenses y turistas que se acercaron para presenciar el acontecimiento.

Gran recibimiento

Aplaudida y ovacionada, Mirtha fue recibida en el ingreso del teatro por Fátima Florez, Marcelo Polino y el ballet “Pampas Bravas”, en una cálida y emotiva bienvenida.

Una numerosa cantidad de medios acreditados aguardaba su llegada, en lo que constituyó su primera salida de la temporada en la ciudad, un hecho que generó una fuerte repercusión mediática y consolidó la velada como uno de los momentos más destacados del verano marplatense.

La elección de “Fátima Universal”, una de las propuestas teatrales más convocantes de la temporada le otorgó un valor simbólico especial a esta primera aparición pública, reforzando el vínculo entre figuras emblemáticas del espectáculo argentino.

Con esta presencia, Mirtha Legrand volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural, en una noche que combinó emoción, reconocimiento y el significado de su primer evento público en Mar del Plata.

