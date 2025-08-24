Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Agustín Canapino se impuso en un final vibrante. Mariano Werner, sufrió y se metió en los playoff con el último suspiro, por solo tres puntos de diferencia.

24 de agosto 2025 · 15:00hs
Mariano Werner estuvo a la altura y se metió entre los 12 para pelear por la Copa de Oro.

Mariano Werner estuvo a la altura y se metió entre los 12 para pelear por la Copa de Oro.

Agustín Canapino logró una electrizante victoria por la 10ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport se llevó el triunfo, el segundo para él este año. Mariano Werner sufrió hasta el final y con el quinto lugar alcanzado le permitió meterse dentro de los 12 primeros del torneo, que pelearán por la Copa de Oro. El podio lo completaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry), quien resultó vencedor de la Etapa Regular.

Mariano Werner
Con lo justo, Mariano Werner entró a los playoff.

Con lo justo, Mariano Werner entró a los playoff.

Elio Craparo (Dodge Challenger) superó a Mariano Werner (Ford Mustang) en la largada y le hizo una luz rápidamente. Cabe recordar que el Zorro de Paraná acusó alta temperatura de aceite tanto en la clasificación como en la serie. Con el entrerriano sin el potencial para pelear por la victoria, la siguiente batalla se dio por el segundo lugar entre Werner, Canapino y Christian Ledesma. Finalmente en la novena vuelta, el Titán se aseguró el segundo lugar y Ledesma hizo lo propio en la 12ª, quedando Werner en el cuarto puesto.

El arrecifeño se llevó la primera ubicación al momento de clasificar en lo que podría ser la última en el 12 de Buenos Aires.

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

El representante de Chevrolet obtuco su primera pole position en la temporada 2025.

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

A partir de ahí comenzó la persecución a Craparo, a quien comenzó a hostigar a partir del 14° giro. Sin embargo, el de Chacabuco se hizo ancho y el arrecifeño no encontró el hueco. En la vuelta 21° salió el auto de seguridad, producto de un despiste de Gastón Ferrante (Toyota Camry), y Caprabo eligió largar por el lado izquierdo de la pista, algo que no rindió sus frutos porque Canapino lo superó y se aseguró el triunfo.

Craparo fue gran protagonista de la carrera, pero en la última vuelta se despistó y golpeó su auto contra la barrera de neumáticos de la curva 1. Este hecho le permitió a Ledesma heredar el segundo puesto, mientras que Agrelo escaló hasta el tercero después de haber largado sexto.

La palabra de Agustín Canapino

“Fue un fin de semana soñado. Le agradezco al equipo por el gran trabajo que hacen. Gracias, por supuesto, que tienen un gran valor en esta victoria. Pude ver que la pista se fue engomando, entonces largar por el interno en el relanzamiento no me asustaba. Ahora se viene lo más difícil, que es pelear el campeonato. Hay pilotos muy buenos, pero vamos a dar de qué hablar”, señaló el ganador de la prueba.

Werner con un auto que se caía en su potencial, cayó al quinto lugar sobre Juan Martín Trucco y en la vuelta final debió defender el quinto lugar sobre Germán Todino para entrar en el selecto grupo de los 12.

Valentín Aguirre, Otto Fritzler, Mauricio Lambiris y Marcos Landa completaron los 10 primeros puestos. Meritoria tarea de Agustín Martínez, que en su regreso a la categoría llegó 12°. Lamentablemente, Nicolás Bonelli abandonó cuando se estaba metiendo entre los 12 para ingresar a la Copa de Oro.

Mariano Werner está en los playoff

De esta manera, los pilotos que pelearán por el título serán: Marcelo Agrelo (Toyota Camry), Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Julián Santero (Ford Mustang), Germán Todino (Ford Mustang), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Otto Fritzler (Toyota Camry), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Mariano Werner (Ford Mustang) y Jeremías Olmedo (Ford Mustang).

Justamente, Werner está en los playoff con lo justo ya que sumó 178 contra los 176 de Olmedo que quedó 12°, mientras que por solo un punto Matías Rossi (175) se quedó afuera.

La Copa de Oro del Turismo Carretera comenzará en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, el 13 y 14 de septiembre.

Agustín Canapino Mariano Werner Buenos Aires
Noticias relacionadas
Boca empata sin goles ante Banfield.

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua.

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el mundial para personas trasplantadas en Alemania.

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors.

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

Ver comentarios

Lo último

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Ultimo Momento
Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Policiales
Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Ovación
Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

La provincia
Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Dejanos tu comentario