Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Final con piñas y derrota agónica: noche negra para Argentina en la AmeriCup

Argentina perdió 84-83 ante República Dominicana en suplementario y hubo disturbios. Este lunes a las 18.40 jugará ante Colombia por la clasificación.

25 de agosto 2025 · 10:22hs
Final con piñas y derrota agónica: noche negra para Argentina en la AmeriCup.

Final con piñas y derrota agónica: noche negra para Argentina en la AmeriCup.

En el marco de la segunda fecha de la AmeriCup 2025, la Selección Argentina de básquet sufrió una dura derrota en un partido cargado de emociones y tensión hasta el último segundo. La caída 84-83 ante República Dominicana, en tiempo suplementario, no solo dejó un sabor amargo por lo ajustado del resultado, sino que también derivó en disturbios entre jugadores una vez finalizado el encuentro.

El resultado complica el panorama del equipo nacional, que ahora está obligado a buscar la clasificación a cuartos de final este lunes a las 18.40, cuando enfrente a Colombia por la tercera fecha del torneo.

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua.

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

medios del mundo reflejan el mani pulite en la argentina del gobierno de javier milei

Medios del mundo reflejan el "Mani pulite en la Argentina" del gobierno de Javier Milei

Argentina cayó en suplementario y se juega todo ante Colombia

Embed

El encuentro fue parejo y disputado durante los 45 minutos. El equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo en gran parte por las actuaciones destacadas de Gonzalo Corbalán (máximo anotador argentino con 20 puntos y 7 asistencias) y Nicolás Brussino. Sin embargo, el dominio dominicano en los rebotes ofensivos fue un factor que condicionó el desarrollo del juego.

El cierre del tiempo reglamentario fue dramático. Un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) empató el marcador, aunque el base no logró lanzar a tiempo en la última posesión, lo que llevó el partido al alargue. En el suplementario, la paridad se mantuvo hasta el final. Dominicana tomó una ventaja mínima, y los intentos finales de Vildoza desde el perímetro y de Juani Marcos no tuvieron éxito, sellando la ajustada victoria para el conjunto caribeño. David Jones fue el goleador del equipo rival con 20 puntos.

Tras la chicharra final, se vivieron momentos de tensión con empujones entre jugadores, reflejo del clima caliente y lo disputado del encuentro. Argentina deberá recuperarse rápidamente y enfocarse en el duelo ante Colombia, donde se jugará el pase a la siguiente fase.

Argentina AmeriCup Dominicana
Noticias relacionadas
medios del mundo reflejan el mani pulite en la argentina del gobierno de javier milei

Medios del mundo reflejan el "Mani pulite en la Argentina" del gobierno de Javier Milei

Triple presencia entrerriana en el Campus U17 de la Confederación Argentina de Básquet.

Triple presencia entrerriana en el Campus U17 de la Confederación Argentina de Básquet

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto.

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

Ver comentarios

Lo último

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Ultimo Momento
River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Policiales
Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

La provincia
OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Dejanos tu comentario