Final con piñas y derrota agónica: noche negra para Argentina en la AmeriCup.

Argentina perdió 84-83 ante República Dominicana en suplementario y hubo disturbios. Este lunes a las 18.40 jugará ante Colombia por la clasificación.

En el marco de la segunda fecha de la AmeriCup 2025, la Selección Argentina de básquet sufrió una dura derrota en un partido cargado de emociones y tensión hasta el último segundo. La caída 84-83 ante República Dominicana, en tiempo suplementario, no solo dejó un sabor amargo por lo ajustado del resultado, sino que también derivó en disturbios entre jugadores una vez finalizado el encuentro.

El resultado complica el panorama del equipo nacional, que ahora está obligado a buscar la clasificación a cuartos de final este lunes a las 18.40, cuando enfrente a Colombia por la tercera fecha del torneo.

Argentina cayó en suplementario y se juega todo ante Colombia

Embed La pelea luego del partido entre República Dominicana y Argentina #AmeriCup pic.twitter.com/ck7TDaEjFO — 12magnificos (@12magnificos) August 24, 2025

El encuentro fue parejo y disputado durante los 45 minutos. El equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo en gran parte por las actuaciones destacadas de Gonzalo Corbalán (máximo anotador argentino con 20 puntos y 7 asistencias) y Nicolás Brussino. Sin embargo, el dominio dominicano en los rebotes ofensivos fue un factor que condicionó el desarrollo del juego.

El cierre del tiempo reglamentario fue dramático. Un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) empató el marcador, aunque el base no logró lanzar a tiempo en la última posesión, lo que llevó el partido al alargue. En el suplementario, la paridad se mantuvo hasta el final. Dominicana tomó una ventaja mínima, y los intentos finales de Vildoza desde el perímetro y de Juani Marcos no tuvieron éxito, sellando la ajustada victoria para el conjunto caribeño. David Jones fue el goleador del equipo rival con 20 puntos.

Tras la chicharra final, se vivieron momentos de tensión con empujones entre jugadores, reflejo del clima caliente y lo disputado del encuentro. Argentina deberá recuperarse rápidamente y enfocarse en el duelo ante Colombia, donde se jugará el pase a la siguiente fase.