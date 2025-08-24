Encuentro Entrerriano de Teatro: tres jornadas de funciones, capacitaciones y reconocimientos

Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro Entrerriano de Teatro

El Encuentro Entrerriano de Teatro concluye este domingo en Paraná, luego de tres días de actividades

24 de agosto 2025 · 10:58hs
El Encuentro Entrerriano de Teatro concluye este domingo en Paraná, luego de tres días de actividades que reunieron a elencos, referentes y público de distintos puntos de la provincia. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), con entrada libre y gratuita en todas sus funciones.

El cierre comenzará a las 15.30 con Expedición Tereré, tras la joya del monte (Villaguay) en Saltimbanquis (Feliciano 546). A las 18 se presentará Sol de noche (Victoria) en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), y a las 19 será el turno de De cuerpo y alma (Concepción del Uruguay) en la sala Rubén Noble del IAAER, en la misma dirección.

Desde las 20, en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina, tendrá lugar el acto de cierre con la entrega de los Premios Trayectoria ConTIER. Serán distinguidos Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha, mientras que Carlos Enrique Zelayeta recibirá un reconocimiento honorífico. La programación se completará a las 20.30 con Que hablen otras partes de mí (Gualeguay).

Encuentro Entrerriano de Teatro 2025 (3)

La agenda comenzó el viernes con el acto de apertura, una capacitación dictada por Leila Barenboim y las funciones de El corazón del actor y Cenizas quedan… siempre, ambas de Paraná. El sábado continuó con un Taller de Investigación Teatral coordinado por Guillermo Meresman, la presentación de libros vinculados al quehacer escénico y funciones de Azucena y Clavelina, guardianas del planeta (Villa Elisa), Todo verde (Villa Elisa), Dos mujeres guerreras (Concepción del Uruguay) y Río Adentro (Chajarí).

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia. Durante 2024 ya se realizaron encuentros de muralismo en Galarza, música en Diamante y artes visuales en Chajarí.

