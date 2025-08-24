Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua.

Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

24 de agosto 2025 · 15:14hs
Argentina inició su participación en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria 94-70 ante Nicaragua, en el Grupo C. Con un gran balance colectivo, 7 jugadores superaron los 10 puntos. El próximo desafío será este domingo, desde las 16.10, contra República Dominicana, con transmisión en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

El partido comenzó de manera equilibrada, con ambos equipos intercambiando goles en un arranque vertiginoso. El marcador se mantuvo parejo durante los primeros minutos, con Argentina encontrando soluciones en el perímetro, destacándose un 4 de 10 en triples, mientras que Nicaragua se sostenía mediante un juego interior efectivo que le permitió mantenerse cerca (20-18 al final del primer cuarto).

LEER MÁS: Nicolás Casalánguida: "Facundo Campazzo es un líder de equipo"

Argentina enfrenta a República Dominicana en la AmeriCup

El quiebre del partido llegó en el segundo cuarto, cuando la presión defensiva de Argentina aumentó notablemente. El regreso de José Vildoza al campo de juego fue clave para intensificar el ritmo del equipo, tanto en defensa como en ataque. En este pasaje, la Selección Argentina logró un parcial de 15-6 en apenas 5 minutos, lo que les permitió tomar una ventaja considerable. La defensa nacional apretó al máximo, limitando a los nicaragüenses a solo 5 conversiones en ese lapso.

Tras el descanso, el desgaste de Nicaragua se hizo evidente. Los de David Rosario mostraron dificultades para encontrar ritmo ofensivo y fueron vulnerables en el retroceso defensivo, lo que Argentina aprovechó con gran efectividad. En el ataque, la albiceleste fue más certera cerca del aro, especialmente en las acciones de Juan Fernández y Francisco Caffaro, quienes se destacaron en la zona pintada, ampliando la diferencia en el marcador sin mayores sobresaltos.

En cuanto a la producción individual, la distribución de puntos fue sobresaliente. Un total de 7 jugadores terminaron el partido en doble dígito. Nicolás Brussino fue el máximo anotador con 17 puntos, seguido de cerca por Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán con 13 cada uno. También destacaron Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet, quienes sumaron 11 puntos, mientras que Juan Fernández contribuyó con 10 unidades.

Con este resultado, Argentina demostró su profundidad de plantel y su capacidad para imponer su juego, lo que augura un buen camino en la competencia continental. El próximo desafío será ante República Dominicana, otro rival importante en la fase de grupos.

Argentina Nicaragua AmeriCup
