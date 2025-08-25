Uno Entre Rios | Show | Emilia Mernes

Emilia Mernes en Miami no llenó el teatro y recibió fuertes críticas

La cantante Emilia Mernes no logró llenar el teatro donde se presentó en Miami. Destacaron la poca concurrencia y las fuertes críticas de quienes participaron

25 de agosto 2025 · 10:09hs
Emilia Mernes, una de las artistas que más reproducciones de su música tiene en Argentina, tuvo un duro inicio en su gira por Estados Unidos, a pesar de haberse adjudicado shows “sold out”.

La cantante no logró llenar el foro de sus primeras presentaciones en Miami, que se destacaron por la poca concurrencia y fuertes críticas de quienes participaron del evento.

Si bien Mernes llenó varios estadios en Argentina y en Latinoamérica, no fue el mismo caso con su tour estadounidense. Pero lo que más llamó la atención fue el deso de algunos fanáticos que sí asistieron al concierto en The Fillmore Miami Beach.

A través de las redes sociales, varios espectadores expresaron su enojo después de presenciar el show. Entre los comentarios que circularon, sus propios fanáticos mencionaron la “falta de carisma” y la performance de la artista, describiendo el espectáculo como "el show más horrible que vi en mi vida", "cero carisma", "habla como boba hoteando" y "Ni camina bien".

Por otra parte, desde el equipo de Mernes, el show se promocionaba como “sold out” y con entradas agotadas, mientras que la propia concurrencia dio a relucir lo contrario. Emilia aún tiene fechas en Los Ángeles, Nueva York y México.

Emilia Mernes Estados Unidos Teatro Miami
River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

River visita a Lanús con algunas variantes

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

