Entre Ríos: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa El pronóstico informa que de lunes a viernes habrá buen tiempo en la provincia, pero luego llegarían las inestabilidades 25 de agosto 2025 · 09:18hs

Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la semana que comienza se presenta con buenas condiciones del tiempo en todo Entre Ríos. De lunes a viernes, se aguardan jornadas casi primaverales.

Las temperaturas mínimas oscilarán en promedio entre los 8 y 11 grados, mientras las máximas superarán los 20 grados, llegando a alcanzar en ocasiones hasta los 24 grados. SMN clima temperaturas .jpg Entre Ríos: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa Foto: Archivo UNO Este lunes y martes se presentarán con cielo despejado. A partir del miércoles llegaría una leve nubosidad que continuaría el jueves parcialmente nublado. El viernes seguiría mayormennte nublado.

Santa Rosa En coincidencia con la fecha que indica la tradición, el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de agosto volverían las inestabilidades a la provincia. Se anticipan lluvias y tormentas aisladas para ambas jornadas, con un cambio también en las temperaturas.