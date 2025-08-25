Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa

El pronóstico informa que de lunes a viernes habrá buen tiempo en la provincia, pero luego llegarían las inestabilidades

25 de agosto 2025 · 09:18hs
Entre Ríos: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa

Foto UNO/Juan Ignacio Pereira
Entre Ríos: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la semana que comienza se presenta con buenas condiciones del tiempo en todo Entre Ríos. De lunes a viernes, se aguardan jornadas casi primaverales.

Las temperaturas mínimas oscilarán en promedio entre los 8 y 11 grados, mientras las máximas superarán los 20 grados, llegando a alcanzar en ocasiones hasta los 24 grados.

SMN clima temperaturas .jpg
Entre R&iacute;os: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa

Entre Ríos: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa

Este lunes y martes se presentarán con cielo despejado. A partir del miércoles llegaría una leve nubosidad que continuaría el jueves parcialmente nublado. El viernes seguiría mayormennte nublado.

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay.

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Santa Rosa

En coincidencia con la fecha que indica la tradición, el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de agosto volverían las inestabilidades a la provincia. Se anticipan lluvias y tormentas aisladas para ambas jornadas, con un cambio también en las temperaturas.

Entre Ríos SMN Santa Rosa Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
El director regional del INTA, Jorge Gvozdenovich, aseguró que no hay personal afectado por el pase a disponibilidad en Entre Ríos.

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

Se llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

Inyectan material hidroactivo en las juntas del Túnel Subfluvial: de qué se trata

Con vistas a las elecciones legislativas de octubre, se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única Papel.

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Se llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Ver comentarios

Lo último

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Ultimo Momento
River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Policiales
Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

La provincia
OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Dejanos tu comentario