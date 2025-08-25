Uno Entre Rios | El País | Martín Menem

Martín Menem denunció una operación política por los audios de Diego Spagnuolo

El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”

25 de agosto 2025 · 11:19hs
El presidente de la cámara de Diputados

El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”
El presidente de la cámara de Diputados

El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del escándalo por los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se menciona a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria. “Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, pero el contenido es absolutamente falso”, afirmó esta mañana en coincidencia con lo afirmado por su primo Eduardo Lule Menem en su cuenta de X.

Embed

De esta forma, Menem rechazó la veracidad de las grabaciones -clandestinas y aparentemente editadas- que involucran a la secretaria general de la Presidencia y al subsecretario de Gestión Institucional.

Caso Maradona: Dalma y Gianinna avanzan en mediación por el documental que retrató el juicio.

Caso Maradona: Dalma y Gianinna avanzan en mediación por el documental que retrató el juicio

Coimas: Suizo Argentina acumula contratos millonarios con PAMI.

Coimas: Suizo Argentina acumula contratos millonarios con PAMI

“Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina. [La difusión de estas grabaciones] es una maniobra para ensuciar a un Gobierno a dos semanas de las elecciones. Esto apunta directamente contra una gestión que está haciendo las cosas bien, que está encaminada y que va a jubilar a un sector grande de la política”, afirmó.

LEER MÁS: Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios

En contraste, sobre Spagnuolo señaló: “Tiene que dar las explicaciones en la Justicia. Que la Justicia investigue, que avance y que determine si hubo alguna responsabilidad. No tuve mucho trato con él salvo en los últimos 30 días por el tema de discapacidad”. Y, en relación con las visitas del exfuncionario a la Quinta de Olivos, agregó: “Es uno de los que más veces lo visitó; los domingos ha ido, intervino como abogado del Presidente en el pasado, lo vio como todos los funcionarios”.

Los audios atribuidos a Spagnuolo aluden a un presunto esquema de pago de coimas a la farmacéutica Suizo Argentina S.A., que multiplicó en el último año sus negocios con el Estado: pasó de firmar contratos por $3898 millones en 2024 a $108.299 millones en lo que va de 2025.

Diego Spagnuolo Martín Menem con Karina Milei y Javier Milei

Sin embargo, Menem relativizó esa información: “No tengo entendido que se hayan multiplicado los contratos con las droguerías. No conozco el funcionamiento del organismo, pero creo que todo fue dentro de la ley, de lo que corresponde. Ya hubo una causa por contratación irregular el año pasado y se desestimó porque los precios eran los más bajos; se archivó”.

No puedo opinar de la veracidad, de la autenticidad o no de los audios porque no soy un técnico”, dijo Menem, pero volvió a ratificar su completo apoyo a la secretaria de la Presidencia y al subsecretario de Gestión Institucional. “Creemos en la división de poderes: que la Justicia investigue y vaya a fondo”, expresó.

LEER MÁS: Lule Menem se defendió tras los audios de Diego Spagnuolo

De esta forma, se alineó con lo que ya habían dicho funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el mismo Lule Menem, y aseguró que este accionar busca opacar las “medidas positivas” que lleva a cabo la administración libertaria. “¿A vos te parece que es fácil meterte en los municipios, en las provincias, ir contra feudos históricos en donde oficialismo y oposición son siempre los mismos y han mantenidos sus privilegios?. Los estamos atacando, estamos pegando en el corazón, pintando de violeta muchos lugares; eso no lo pueden entender y cuesta. La corporación política, todo lo viejo, está en jaque y estamos cada vez mas cerca de jubilar a esa vieja política que genera todo este tipo de maniobras”, argumentó.

Martín Menem Karina Milei Lule Menem Coimas Diego Spagnuolo audios
Noticias relacionadas
Lule Menem calificó la denuncia como una burda operación política del kirchnerismo y negó haber intervenido en las contrataciones de la ANDIS.

Lule Menem se defendió tras los audios de Diego Spagnuolo

La historia del cura que dice haber recibido un mensaje de Francisco ante su tumba

La historia del cura que dice haber recibido un mensaje de Francisco

coimas en andis: la justicia tambien investiga posibles sobreprecios

Coimas en ANDIS: la Justicia también investiga posibles sobreprecios

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Ver comentarios

Lo último

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Ultimo Momento
River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Policiales
Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

La provincia
OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Dejanos tu comentario