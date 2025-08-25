Martín Menem denunció una operación política por los audios de Diego Spagnuolo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del escándalo por los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo , en los que se menciona a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria. “Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, pero el contenido es absolutamente falso”, afirmó esta mañana en coincidencia con lo afirmado por su primo Eduardo Lule Menem en su cuenta de X.

De esta forma, Menem rechazó la veracidad de las grabaciones -clandestinas y aparentemente editadas- que involucran a la secretaria general de la Presidencia y al subsecretario de Gestión Institucional.

“Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina. [La difusión de estas grabaciones] es una maniobra para ensuciar a un Gobierno a dos semanas de las elecciones. Esto apunta directamente contra una gestión que está haciendo las cosas bien, que está encaminada y que va a jubilar a un sector grande de la política”, afirmó.

En contraste, sobre Spagnuolo señaló: “Tiene que dar las explicaciones en la Justicia. Que la Justicia investigue, que avance y que determine si hubo alguna responsabilidad. No tuve mucho trato con él salvo en los últimos 30 días por el tema de discapacidad”. Y, en relación con las visitas del exfuncionario a la Quinta de Olivos, agregó: “Es uno de los que más veces lo visitó; los domingos ha ido, intervino como abogado del Presidente en el pasado, lo vio como todos los funcionarios”.

Los audios atribuidos a Spagnuolo aluden a un presunto esquema de pago de coimas a la farmacéutica Suizo Argentina S.A., que multiplicó en el último año sus negocios con el Estado: pasó de firmar contratos por $3898 millones en 2024 a $108.299 millones en lo que va de 2025.

Sin embargo, Menem relativizó esa información: “No tengo entendido que se hayan multiplicado los contratos con las droguerías. No conozco el funcionamiento del organismo, pero creo que todo fue dentro de la ley, de lo que corresponde. Ya hubo una causa por contratación irregular el año pasado y se desestimó porque los precios eran los más bajos; se archivó”.

“No puedo opinar de la veracidad, de la autenticidad o no de los audios porque no soy un técnico”, dijo Menem, pero volvió a ratificar su completo apoyo a la secretaria de la Presidencia y al subsecretario de Gestión Institucional. “Creemos en la división de poderes: que la Justicia investigue y vaya a fondo”, expresó.

De esta forma, se alineó con lo que ya habían dicho funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el mismo Lule Menem, y aseguró que este accionar busca opacar las “medidas positivas” que lleva a cabo la administración libertaria. “¿A vos te parece que es fácil meterte en los municipios, en las provincias, ir contra feudos históricos en donde oficialismo y oposición son siempre los mismos y han mantenidos sus privilegios?. Los estamos atacando, estamos pegando en el corazón, pintando de violeta muchos lugares; eso no lo pueden entender y cuesta. La corporación política, todo lo viejo, está en jaque y estamos cada vez mas cerca de jubilar a esa vieja política que genera todo este tipo de maniobras”, argumentó.