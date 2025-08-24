Alrededor de las 20.30 personal policial de Conscripto Bernardi es comisionada a Ruta Nacional 127, a la altura del Kilómetro 185 en Federal por un accidente de tránsito, dejando como saldo la muerte de un motociclista que colisionó con un auto que se dirigía en sentido contrario.
Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127
Alrededor de las 20.30 la policía es comisionada a Ruta Nacional 127 en Federal por un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona fallecida.
24 de agosto 2025 · 22:02hs
Cuando la policía llegó al lugar del siniestro vial, se observó una moto Corven modelo Hunter 150, conducida por un hombre de 45 años, el cual se conducía en sentido Sur/Norte que habría impactó con un vehículo Volkswagen modelo Voyage, conducido por un hombre de Federal también de 45 años cuál se conducía en sentido Norte/Sur.
Cabe destacar que el motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza de Federal, donde lamentablemente falleció.
La persona fallecida en el accidente que sucedió a unos 15 kilómetros al sur de Federal es un agente penitenciario.