La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el mundial para personas trasplantadas en Alemania.

Elvira Mendiburu , atleta de 69 años de Concordia, se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Dresden, Alemania. Logró dos medallas de plata en 100 y 200 metros, y una de bronce en 5 kilómetros. Este evento internacional promueve la donación de órganos y celebra el esfuerzo de los atletas trasplantados.

Desde hace años, Elvira Mendiburu ha sido una referente para Concordia y Argentina en competiciones internacionales dedicadas a personas trasplantadas. En esta ocasión, la ciudad alemana de Dresden fue el escenario donde la atleta volvió a demostrar que la edad no es un obstáculo cuando se trata de pasión y superación. Con su impresionante rendimiento, Elvira logró alzarse con el segundo puesto en las pruebas de 100 y 200 metros, además de obtener una medalla de bronce en los exigentes 5 kilómetros.

Concordia en el podio: Elvira Mendiburu ganó tres medallas en el Mundial para Personas Trasplantadas

Elvira Mendiburu (1).jpeg

El Mundial para Personas Trasplantadas, que se llevó a cabo durante siete días y culminó este sábado, es el evento más importante del mundo en su tipo. Reúne a más de 2.500 participantes de más de 60 países, entre ellos deportistas, profesionales de la salud, donantes y familiares. Además de ser una competencia de alto nivel, el certamen tiene un fuerte componente de concientización sobre la importancia de la donación de órganos.

Este no es el primer viaje de Elvira al extranjero para representar a Argentina en estos campeonatos internacionales. A lo largo de los años, ha competido y subido al podio en países como Australia, Japón, Hungría, Francia, España, Canadá, Sudáfrica, Tailandia, y ahora Alemania, siempre demostrando que la fuerza de voluntad no tiene límites.

Cabe resaltar que, el 16 de diciembre de 2015, Elvira Mendiburu viajó desde su ciudad natal, Concordia, para participar en la producción fotográfica de los Destacados del 2015 del Diario UNO de Entre Ríos, donde fue reconocida por su destacada trayectoria como atleta trasplantada.