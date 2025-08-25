Uno Entre Rios | El País | Lule Menem

Lule Menem se defendió tras los audios de Diego Spagnuolo

Lule Menem calificó la denuncia como una "burda operación política del kirchnerismo" y negó haber intervenido en las contrataciones de la ANDIS.

25 de agosto 2025 · 10:29hs
Lule Menem calificó la denuncia como una burda operación política del kirchnerismo y negó haber intervenido en las contrataciones de la ANDIS.

Lule Menem calificó la denuncia como una "burda operación política del kirchnerismo" y negó haber intervenido en las contrataciones de la ANDIS.

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, rompió el silencio y emitió un duro comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo".

Embed

Si bien Menem no opinó sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico sobre las acusaciones: "Si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO", escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”

Martín Menem denunció una operación política por los audios de Diego Spagnuolo

Caso Maradona: Dalma y Gianinna avanzan en mediación por el documental que retrató el juicio.

Caso Maradona: Dalma y Gianinna avanzan en mediación por el documental que retrató el juicio

Coimas compras medicamentos Lule Menem Karina Milei Ausio Diego Spagnuolo

LEER MÁS: Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios

Las tres negaciones clave de Lule Menem

En su descargo, el funcionario, señalado en los audios como una pieza clave del presunto esquema de corrupción, negó punto por punto su participación en cualquier tipo de irregularidad y defendió la integridad del Gobierno.

  • Sin intervención en ANDIS: Afirmó que "jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal".
  • Sin conocimiento de corrupción: Aseguró que "nadie me mencionó ningún hecho de corrupción" ni tuvo conocimiento de ilícitos en ningún organismo del Estado.
  • Sin charlas con los Milei: Negó haber hablado del tema con el círculo presidencial: "Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis".

Menem atribuyó la aparición de la denuncia a la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, asegurando que se trata de "prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral". Finalmente, defendió la "integridad de ninguno de los funcionarios mencionados".

Lule Menem Diego Spagnuolo Coimas Karina Milei
Noticias relacionadas
Coimas: Suizo Argentina acumula contratos millonarios con PAMI.

Coimas: Suizo Argentina acumula contratos millonarios con PAMI

La historia del cura que dice haber recibido un mensaje de Francisco ante su tumba

La historia del cura que dice haber recibido un mensaje de Francisco

coimas en andis: la justicia tambien investiga posibles sobreprecios

Coimas en ANDIS: la Justicia también investiga posibles sobreprecios

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Ver comentarios

Lo último

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Ultimo Momento
River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Policiales
Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

La provincia
OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Dejanos tu comentario