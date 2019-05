Mirha Legrand y Angel de Brito, la polémica menos pensada

"Pensar que en un programa dijeron que a mí me pagaban para ir a los teatros", comentó irónica en "Almorzando con Mirtha Legrand". "Me ofendió tanto. En el programa de Angel de Brito. Hace unos días lo dijeron. Me dolió muchísimo. Yo iría todas las noches al teatro. Es un esfuerzo porque yo me levanto temprano y es un esfuerzo. Maquillarme, arreglarme. Me peino, hablo con el público. Para mí es una fiesta ir todas las noches al teatro", agregó.

Ni lerdo ni perezoso, De Brito, que estaba mirando el programa, tomó el guante y contestó desde su cuenta de Twitter le respondió a Mirtha. "Esto es mentira. Nunca se dijo eso. Espero las disculpas ⁦@mirthalegrand⁩ ⁦@nachoviale⁩ ⁦@eltreceoficial⁩", disparó.

Para reforzar su posición, De Brito publicó dos videos en lo que se puede ver de qué se habló en su programa. La conductora, hasta ahora, no se dio por enterada de la queja. ¿Lo hará?